¡Se queda sin frenos! Camión de la ruta 7A se estrella contra comercios en Saltillo para evitar arrollar a personas

El percance se registró cuando el operador, identificado como Jesús Hernán Villegas Jiménez, de 42 años, se desplazaba por la zona y detectó que la unidad había quedado sin frenos.

Un camión de la ruta urbana 7A terminó impactado contra varios establecimientos durante la tarde de este lunes, luego de que presuntamente presentara una falla en el sistema de frenado mientras circulaba por la calle Géminis, en la colonia Evaristo Pérez Arreola, al poniente de Saltillo .

Ante la emergencia, el conductor tomó una decisión para evitar una situación de mayores consecuencias: dirigió el camión hacia unos comercios ubicados a un costado de la vialidad, con la intención de detener la marcha y evitar impactar contra otros vehículos o poner en riesgo a peatones.

La maniobra terminó con el camión incrustado contra los establecimientos, que aún no han sido inaugurados y permanecían sin trabajadores ni clientes en su interior.

Tras el fuerte impacto se movilizaron cuerpos de emergencia hasta el sitio. Paramédicos realizaron una valoración al operador y a los pasajeros que viajaban a bordo de la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Tanto el conductor como los usuarios del transporte resultaron sin heridas derivadas del choque.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la falla y el posterior impacto.