¡Se queda sin frenos! Camión de la ruta 7A se estrella contra comercios en Saltillo para evitar arrollar a personas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Se queda sin frenos! Camión de la ruta 7A se estrella contra comercios en Saltillo para evitar arrollar a personas
    Los locales afectados aún no habían sido inaugurados y se encontraban sin trabajadores ni clientes. ULISES MARTÍNEZ

El operador aseguró que desvió la unidad al quedarse sin frenos para evitar arrollar a alguien o chocar contra otros vehículos

Un camión de la ruta urbana 7A terminó impactado contra varios establecimientos durante la tarde de este lunes, luego de que presuntamente presentara una falla en el sistema de frenado mientras circulaba por la calle Géminis, en la colonia Evaristo Pérez Arreola, al poniente de Saltillo.

El percance se registró cuando el operador, identificado como Jesús Hernán Villegas Jiménez, de 42 años, se desplazaba por la zona y detectó que la unidad había quedado sin frenos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exhiben-al-senador-coahuilense-alfonso-cepeda-salas-con-la-placa-del-vehiculo-que-conducia-alterada-EH23177254
$!El operador aseguró que desvió la unidad al quedarse sin frenos para evitar arrollar a personas o chocar contra otros vehículos.
El operador aseguró que desvió la unidad al quedarse sin frenos para evitar arrollar a personas o chocar contra otros vehículos. ULISES MARTÍNEZ

Ante la emergencia, el conductor tomó una decisión para evitar una situación de mayores consecuencias: dirigió el camión hacia unos comercios ubicados a un costado de la vialidad, con la intención de detener la marcha y evitar impactar contra otros vehículos o poner en riesgo a peatones.

La maniobra terminó con el camión incrustado contra los establecimientos, que aún no han sido inaugurados y permanecían sin trabajadores ni clientes en su interior.

Tras el fuerte impacto se movilizaron cuerpos de emergencia hasta el sitio. Paramédicos realizaron una valoración al operador y a los pasajeros que viajaban a bordo de la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Tanto el conductor como los usuarios del transporte resultaron sin heridas derivadas del choque.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la falla y el posterior impacto.

$!El camión de la ruta 7A terminó impactado contra comercios de la colonia Evaristo Pérez Arreola.
El camión de la ruta 7A terminó impactado contra comercios de la colonia Evaristo Pérez Arreola. ULISES MARTÍNEZ

La unidad quedó bajo resguardo mientras se determinan las responsabilidades y los daños ocasionados a los establecimientos.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la compañía aseguradora del camión se haría cargo de cubrir los daños materiales ocasionados por el accidente, conforme a la evaluación correspondiente.

$!Paramédicos valoraron al conductor y pasajeros, quienes resultaron ilesos tras el accidente.
Paramédicos valoraron al conductor y pasajeros, quienes resultaron ilesos tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

La rápida reacción del operador evitó que la unidad fuera dirigida hacia una zona con mayor presencia de vehículos o personas, por lo que el percance quedó únicamente en daños materiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’