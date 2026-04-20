Se sube la Universidad Autónoma de Coahuila a fiesta mundialista

En el marco de la Copa Mundial 2026 de futbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, se suma a la iniciativa Coahuila pal’ mundo, que impulsa el Gobierno de Coahuila con la intención de promover el deporte en las y los estudiantes. Por lo anterior en la explanada de Rectoría se llevó a cabo el Sorteo Lobos en Acción pal´mundo del torneo mixto de soccer, en el que participan alumnas y alumnos de las tres unidades regionales Sureste, Laguna y Norte, realizando en esta ocasión el sorteo para la Unidad Sureste.

Asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; el alumno de la Facultad de Sistemas, Alan Castillo; la alumna del Instituto “Miguel Ángel Rodríguez Calderón”, Kennedy Montoya y las y los miembros de los equipos participantes de la Unidad Sureste.

En su mensaje el rector, comentó que la Universidad se suma a este proyecto que tiene el Estado para trabajar de la mano con ellos y celebrar la fiesta del futbol, fomentando el deporte, al tiempo que destacó que el equipo ganador recibirá viáticos y boletos para asistir a un juego del equipo que representa a Coahuila, el Santos Laguna. Por su parte, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, agradeció a la UAdeC por sumarse a este proyecto que se llama Coahuila pal’ mundo, que se impulsa por la fiesta mundialista y entregó la playera conmemorativa a las y los integrantes de los equipos. Mientras que, el estudiante de la Facultad de Sistemas, Alan Castillo, dijo que el deporte une a los estudiantes y que con esta actividad cada escuela, facultad e instituto representará a un país diferente, por lo que, invitó a los universitarios a jugar con energía.

Los equipos se conforman de 8 estudiantes por escuela, de 5 contra 5 en el campo, los juegos tendrán 2 tiempos de 12 minutos, los partidos se realizarán en las canchas de basquetbol de las diferentes unidades académicas y campus durante los meses de abril y mayo. En la Unidad Sureste los equipos quedaron de la siguiente manera: la Facultad de Sistemas representará a Holanda y Alemania; el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón a Japón; la Facultad de Ciencias Químicas a Colombia; la Facultad de Mercadotecnia a México; la Facultad de Odontología a Uruguay; la Facultad de Medicina a Inglaterra; la Facultad de Enfermería a Portugal; la Facultad de Jurisprudencia a Italia; la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” a Argentina; la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades a Brasil; la Facultad de Economía a Suiza; la Preparatoria Número Uno a España y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas a Croacia.

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