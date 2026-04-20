Llevan equipamiento en jardín de niños ‘Enrique Rébsamen’ en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje desde la primera infancia, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la entrega de los apoyos 54 y 55 del programa En Tu Escuela Tú Eliges en el Jardín de Niños “Enrique Rébsamen”, ubicado en la colonia Cactus. La intervención benefició directamente a 200 alumnas y alumnos de los turnos matutino y vespertino, mediante la construcción de un aula psicopedagógica y un aula exterior, con una inversión superior a los 573 mil pesos por parte del Gobierno del Estado. Además, se entregó equipamiento tecnológico, didáctico y musical para fortalecer el proceso educativo.

Esta acción forma parte de la estrategia de coordinación entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal que dirige el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, consolidando una política pública enfocada en atender las necesidades específicas de cada plantel. Durante su mensaje, el edil destacó que el programa permite a las propias escuelas decidir en qué invertir los recursos, lo que garantiza soluciones oportunas y acordes a su realidad.

“Queremos que le echen ganas para tener un bonito jardín, un bonito espacio donde sus hijos pasan gran parte de su día; aquí se refuerzan los valores que se enseñan en casa, y qué mejor que hacerlo en instalaciones de calidad y con el material que hoy estamos entregando”, expresó. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el turno matutino recibió dos computadoras portátiles, una pantalla inteligente de 50 pulgadas y ocho tambores; mientras que el turno vespertino fue beneficiado con dos pantallas de 75 pulgadas, una bocina, una enmicadora, un kit de instrumentos musicales y material de oficina. En el evento también estuvieron presentes Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora, así como autoridades educativas.

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