Llevan equipamiento en jardín de niños ‘Enrique Rébsamen’ en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Llevan equipamiento en jardín de niños ‘Enrique Rébsamen’ en Ramos Arizpe
    La estrategia municipal permite a las propias escuelas decidir en qué invertir los recursos, puntualizó el Alcalde. CORTESÍA

Los apoyos llegaron a la institución como parte del programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje desde la primera infancia, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la entrega de los apoyos 54 y 55 del programa En Tu Escuela Tú Eliges en el Jardín de Niños “Enrique Rébsamen”, ubicado en la colonia Cactus.

La intervención benefició directamente a 200 alumnas y alumnos de los turnos matutino y vespertino, mediante la construcción de un aula psicopedagógica y un aula exterior, con una inversión superior a los 573 mil pesos por parte del Gobierno del Estado. Además, se entregó equipamiento tecnológico, didáctico y musical para fortalecer el proceso educativo.

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Esta acción forma parte de la estrategia de coordinación entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal que dirige el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, consolidando una política pública enfocada en atender las necesidades específicas de cada plantel.

Durante su mensaje, el edil destacó que el programa permite a las propias escuelas decidir en qué invertir los recursos, lo que garantiza soluciones oportunas y acordes a su realidad.

$!La entrega será de beneficio para más de 200 alumnos de los turnos matutino y vespertino.
La entrega será de beneficio para más de 200 alumnos de los turnos matutino y vespertino. CORTESÍA

“Queremos que le echen ganas para tener un bonito jardín, un bonito espacio donde sus hijos pasan gran parte de su día; aquí se refuerzan los valores que se enseñan en casa, y qué mejor que hacerlo en instalaciones de calidad y con el material que hoy estamos entregando”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el turno matutino recibió dos computadoras portátiles, una pantalla inteligente de 50 pulgadas y ocho tambores; mientras que el turno vespertino fue beneficiado con dos pantallas de 75 pulgadas, una bocina, una enmicadora, un kit de instrumentos musicales y material de oficina.

En el evento también estuvieron presentes Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora, así como autoridades educativas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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