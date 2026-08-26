SE VA DE REVERSA Y CHOCA

Un camión urbano de ruta 5B se fue circulando de reversa y acabó por causar un choque múltiple en la colonia Hacienda Narro.

No se reportaron heridos y los daños fueron incalculables para la barda de un domicilio, un árbol y un puesto de comidas.

Todo sucedió cerca de las 6:30 de la tarde cuando en camión iba de poniente a oriente sobre el bulevar Hacienda Narro.

Hizo una parada momentánea a la altura de calle Providencia para acudir de compras a una tienda de conveniencia.

En lo que se encontraba en el negocio ni cuenta se dio que altura autobús se le botó el freno de mano.

Se fue en circulación de reversa por el mismo bulevar que se encuentra descendente y se desvió al lado norte, donde se subió a una banqueta.

Posteriormente se fue dire ti a un árbol, luego contra la base de concreto de un domicilio misma que derribó en su totalidad.

También le causó daños muy leves a un puesto de hamburguesas instalando aún costado del domicilio afectado.

El probable responsable salió del negocio para mover el camión y solicitar la presencia del propietario de la ruta así como la aseguradora con la que cuentan.