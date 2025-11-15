Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres

Elementos de la Policía de Guadalupe lograron la desarticulación de una banda señalada como objetivo prioritario de las autoridades por una serie de robos con violencia y narcomenudeo, en Nuevo León.

La captura de los presuntos se logró en un operativo táctico de elementos de la corporación que lograron asegurarles un arma larga réplica con la cual amenazaban a sus víctimas, durante los atracos, así como un chaleco táctico y diversas dosis de droga asociadas a su actividad criminal.

Los sospechosos fueron identificados como: Eduardo Antonio, de 21 años; Luis Antonio, de 22 años y José Ángel, de 38 años.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas

Durante recorridos de prevención y vigilancia, los oficiales detectaron a tres hombres que presuntamente vendían droga en calles de la colonia Crispín Treviño.