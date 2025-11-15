Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres

México
/ 15 noviembre 2025
    Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres
    La Secretaría de Seguridad de Guadalupe informó de la detención de los integrantes de la banda Foto: cortesía
    Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres

Las autoridades lograr también el aseguramiento de un chaleco táctico, diversas dosis de estupefacientes y un arma larga réplica con la que la banda amenazaba a sus víctimas

Elementos de la Policía de Guadalupe lograron la desarticulación de una banda señalada como objetivo prioritario de las autoridades por una serie de robos con violencia y narcomenudeo, en Nuevo León.

La captura de los presuntos se logró en un operativo táctico de elementos de la corporación que lograron asegurarles un arma larga réplica con la cual amenazaban a sus víctimas, durante los atracos, así como un chaleco táctico y diversas dosis de droga asociadas a su actividad criminal.

Los sospechosos fueron identificados como: Eduardo Antonio, de 21 años; Luis Antonio, de 22 años y José Ángel, de 38 años.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas

Durante recorridos de prevención y vigilancia, los oficiales detectaron a tres hombres que presuntamente vendían droga en calles de la colonia Crispín Treviño.

Los policías tenían información de que en esa zona se reunían personas y que lo utilizaban como punto de venta de droga.

Los policías llegaron y rodearon a las personas para evitar que escaparan. Al revisar a los sospechosos les encontraron: un arma larga réplica, un chaleco táctico, una culata de plástico, 27 dosis de marihuana y una báscula digital.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Temas


Detenciones
Narcomenudeo

Localizaciones


Monterrey

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El coronel en retiro Octavio Othón López Pérez es uno de los militares que están involucrados en esta trama.

Coahuila: Investiga FGR huachicol fiscal... ¡del Ejército!
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!