Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres
Las autoridades lograr también el aseguramiento de un chaleco táctico, diversas dosis de estupefacientes y un arma larga réplica con la que la banda amenazaba a sus víctimas
Elementos de la Policía de Guadalupe lograron la desarticulación de una banda señalada como objetivo prioritario de las autoridades por una serie de robos con violencia y narcomenudeo, en Nuevo León.
La captura de los presuntos se logró en un operativo táctico de elementos de la corporación que lograron asegurarles un arma larga réplica con la cual amenazaban a sus víctimas, durante los atracos, así como un chaleco táctico y diversas dosis de droga asociadas a su actividad criminal.
Los sospechosos fueron identificados como: Eduardo Antonio, de 21 años; Luis Antonio, de 22 años y José Ángel, de 38 años.
Durante recorridos de prevención y vigilancia, los oficiales detectaron a tres hombres que presuntamente vendían droga en calles de la colonia Crispín Treviño.
Los policías tenían información de que en esa zona se reunían personas y que lo utilizaban como punto de venta de droga.
Los policías llegaron y rodearon a las personas para evitar que escaparan. Al revisar a los sospechosos les encontraron: un arma larga réplica, un chaleco táctico, una culata de plástico, 27 dosis de marihuana y una báscula digital.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por delitos contra la salud.