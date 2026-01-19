Secretaría del Medio Ambiente ubica ‘puntos calientes’ de contaminación del aire en Saltillo

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila identificó a las ladrilleras como uno de los principales focos de contaminación del aire en Saltillo. Se detectaron aproximadamente 120 hornos que emiten partículas finas altamente dañinas para la salud, por lo que ya se trabaja con el Municipio en una estrategia para que esta actividad continúe, pero con un menor impacto ambiental y sanitario.

La titular de la dependencia, Diana Susana Estens de la Garza, informó que los resultados preliminares del diagnóstico de calidad del aire permitieron ubicar los llamados “puntos calientes” o hotspots, donde se concentra la mayor generación de contaminantes. “De la información que estamos generando resulta muy evidente que tenemos tres puntos calientes: la acerera, la cementera y las ladrilleras. La primera responde al orden federal, pero estas últimas son de competencia municipal, por eso estamos trabajando muy de cerca con el Ayuntamiento”, comentó.

Mencionó que, mediante el despliegue de 30 microsensores en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, se están midiendo partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), consideradas las más peligrosas para la salud. “Son partículas que ingresan hasta la parte más profunda de los pulmones e incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Por eso, aunque medimos otros contaminantes, lo que más nos preocupa en este momento son estas partículas”, explicó.

Agregó que el reto no es clausurar de un día para otro, sino regularizar la actividad con soluciones de fondo. “No se puede terminar con esta actividad de un día para otro porque también es un problema social y económico. Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia una tecnología menos contaminante, respetando la actividad, pero con el foco puesto en la salud pública”, afirmó.

Entre las alternativas que se analizan están la reubicación de hornos y la migración a tecnologías artesanales más eficientes, que generen menos emisiones, además de cambiar el tipo de combustible. “Uno de los temas más importantes es dejar de usar llantas para la quema. En otras partes del país han migrado a otros insumos como tarimas y han mejorado la construcción de los hornos para que sean más eficientes”, dijo.

Añadió que la quema de llantas no solo es un problema de las ladrilleras, sino de una cadena más amplia de manejo de residuos. “Las llantas son un residuo de manejo especial que no siempre se dispone correctamente, y terminan en las ladrilleras o en quemas clandestinas. Esto muestra que la problemática es ambiental y social, y requiere una solución integral”, comentó.

La funcionaria añadió que el problema no es exclusivo de Saltillo y que se trabaja con especialistas, académicos y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para diseñar una estrategia viable. “Esto no lo vamos a solucionar en tres días. Se están buscando soluciones de fondo que respeten la actividad económica, pero que prioricen la salud de todos los habitantes de la zona sureste de Coahuila”, dijo.