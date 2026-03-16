Semana Santa 2026 en Saltillo ofrecerá recorridos históricos, gastronomía y ecoturismo
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Ofrecer a familias y visitantes experiencias de tradición, cultura, gastronomía y naturaleza
Con el objetivo de ofrecer a familias locales y visitantes una experiencia llena de tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, el Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer la agenda de actividades para Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 5 de abril, con una amplia oferta turística en distintos puntos de la ciudad.
Lydia González Rodríguez, directora de Turismo, destacó que Saltillo se consolida como un destino ideal para estas vacaciones gracias a su riqueza cultural, oferta turística y a que es reconocida como la capital más segura del país, lo que permite disfrutar de los eventos y actividades familiares con tranquilidad.
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Durante este periodo, se instalarán módulos de información turística en sitios estratégicos como Paseo Capital, Museo del Desierto y Parque Mirador Saltillo, así como puntos de atención en las principales entradas carreteras a la ciudad, con el objetivo de orientar a visitantes que llegan desde distintas regiones.
Como parte de la estrategia de atención al visitante, durante marzo se realizará la capacitación del primer contacto turístico, dirigida a policías, taxistas y personal de museos, con el fin de fortalecer la hospitalidad y el servicio a quienes visitan la ciudad.
Entre las actividades destacadas se encuentran los recorridos turísticos en tranvía, con salidas desde la Catedral de Santiago en distintos horarios, así como recorridos históricos peatonales gratuitos por el Centro Histórico, que permitirán conocer la historia, arquitectura y tradiciones de Saltillo.
La agenda también contempla importantes expresiones de turismo religioso, como la tradicional Procesión del Silencio en el Centro Histórico, la representación de Las Tres Caídas y El Encuentro, así como el Viacrucis del Ojo de Agua, que en 2026 celebrará su edición número 50, consolidándose como uno de los eventos de fe más representativos de la ciudad.
En el ámbito gastronómico, sobresale el Festival de las Cazuelas 2026, evento tradicional de Cuaresma que se realizará el jueves 2 de abril a las 12:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde cocineras tradicionales ofrecerán platillos típicos de la temporada.
Asimismo, se promoverán actividades de ecoturismo en el Cañón de San Lorenzo, con senderismo y actividades recreativas para toda la familia, además de la promoción de museos, exposiciones culturales y eventos artísticos organizados por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.
Paralelamente, la experiencia Vinos y Dinos ofrecerá recorridos y actividades en los viñedos de la región, donde 22 casas vinícolas de la Ruta del Vino estarán abiertas al público con catas, recorridos, gastronomía y experiencias especiales para los visitantes.
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Con esta agenda, el municipio busca fortalecer el turismo, impulsar la economía local y ofrecer espacios de convivencia familiar durante el periodo vacacional.
Finalmente, Lydia González Rodríguez invitó a la ciudadanía y a visitantes de todo el país a disfrutar de las tradiciones, gastronomía y atractivos naturales que ofrece Saltillo durante Semana Santa 2026.