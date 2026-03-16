Semana Santa 2026 en Saltillo ofrecerá recorridos históricos, gastronomía y ecoturismo

Con el objetivo de ofrecer a familias locales y visitantes una experiencia llena de tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, el Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer la agenda de actividades para Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 5 de abril, con una amplia oferta turística en distintos puntos de la ciudad.

Lydia González Rodríguez, directora de Turismo, destacó que Saltillo se consolida como un destino ideal para estas vacaciones gracias a su riqueza cultural, oferta turística y a que es reconocida como la capital más segura del país, lo que permite disfrutar de los eventos y actividades familiares con tranquilidad.

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Durante este periodo, se instalarán módulos de información turística en sitios estratégicos como Paseo Capital, Museo del Desierto y Parque Mirador Saltillo, así como puntos de atención en las principales entradas carreteras a la ciudad, con el objetivo de orientar a visitantes que llegan desde distintas regiones.

Como parte de la estrategia de atención al visitante, durante marzo se realizará la capacitación del primer contacto turístico, dirigida a policías, taxistas y personal de museos, con el fin de fortalecer la hospitalidad y el servicio a quienes visitan la ciudad.