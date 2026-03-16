‘Aquí Vamos Gratis’ supera los 3 millones de traslados en Saltillo y genera ahorro a familias de 40.8 mdp
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El programa busca ofrecer un sistema eficiente, accesible y moderno para toda la comunidad
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte público gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha registrado a la fecha un total de más de 3 millones 31 mil traslados, lo que representa un ahorro de 40.8 millones de pesos para las y los ciudadanos.
“Esto se traduce en un ahorro que los saltillenses pueden destinar a otros rubros y, de esta manera, mejorar su calidad de vida”, señaló el presidente municipal.
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Durante sus recorridos a bordo de las unidades, Díaz González constató que la población utiliza de manera activa este medio de transporte, el cual además contribuye a mejorar la movilidad urbana en la ciudad.
“Con ‘Aquí Vamos Gratis’ rediseñamos el sistema de transporte público en Saltillo para ofrecer una movilidad más eficiente, accesible y moderna para toda la comunidad, siempre con el respaldo de los concesionarios y el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas”, explicó.
El alcalde destacó que el programa mejora la experiencia de los usuarios al reducir los tiempos de traslado y facilitar el desplazamiento por la ciudad, generando beneficios directos en la calidad de vida de las familias.
Actualmente, “Aquí Vamos Gratis” opera con rutas troncales Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, utilizando 35 unidades de cama baja con capacidad para 77 personas cada una. Cada unidad está equipada con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal, garantizando comodidad y accesibilidad para todos los usuarios.