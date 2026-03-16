‘Aquí Vamos Gratis’ supera los 3 millones de traslados en Saltillo y genera ahorro a familias de 40.8 mdp

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    ‘Aquí Vamos Gratis’ supera los 3 millones de traslados en Saltillo y genera ahorro a familias de 40.8 mdp
    El alcalde ha constatado que los ciudadanos utilizan activamente este medio de transporte, mejorando la movilidad en la ciudad. CORTESÍA

El programa busca ofrecer un sistema eficiente, accesible y moderno para toda la comunidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte público gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha registrado a la fecha un total de más de 3 millones 31 mil traslados, lo que representa un ahorro de 40.8 millones de pesos para las y los ciudadanos.

“Esto se traduce en un ahorro que los saltillenses pueden destinar a otros rubros y, de esta manera, mejorar su calidad de vida”, señaló el presidente municipal.

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Durante sus recorridos a bordo de las unidades, Díaz González constató que la población utiliza de manera activa este medio de transporte, el cual además contribuye a mejorar la movilidad urbana en la ciudad.

$!Cada unidad cuenta con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal.
Cada unidad cuenta con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal. CORTESÍA

“Con ‘Aquí Vamos Gratis’ rediseñamos el sistema de transporte público en Saltillo para ofrecer una movilidad más eficiente, accesible y moderna para toda la comunidad, siempre con el respaldo de los concesionarios y el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas”, explicó.

El alcalde destacó que el programa mejora la experiencia de los usuarios al reducir los tiempos de traslado y facilitar el desplazamiento por la ciudad, generando beneficios directos en la calidad de vida de las familias.

Actualmente, “Aquí Vamos Gratis” opera con rutas troncales Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, utilizando 35 unidades de cama baja con capacidad para 77 personas cada una. Cada unidad está equipada con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal, garantizando comodidad y accesibilidad para todos los usuarios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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