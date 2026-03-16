‘Aquí Vamos Gratis’ supera los 3 millones de traslados en Saltillo y genera ahorro a familias de 40.8 mdp

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte público gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha registrado a la fecha un total de más de 3 millones 31 mil traslados, lo que representa un ahorro de 40.8 millones de pesos para las y los ciudadanos.

“Esto se traduce en un ahorro que los saltillenses pueden destinar a otros rubros y, de esta manera, mejorar su calidad de vida”, señaló el presidente municipal.

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Durante sus recorridos a bordo de las unidades, Díaz González constató que la población utiliza de manera activa este medio de transporte, el cual además contribuye a mejorar la movilidad urbana en la ciudad.