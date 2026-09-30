Seminario de Proximidad reúne en Saltillo a los 38 municipios de Coahuila para reforzar la prevención del delito

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    Seminario de Proximidad reúne en Saltillo a los 38 municipios de Coahuila para reforzar la prevención del delito
    Enlaces policiales de los 38 municipios participan en el Seminario Anual de Proximidad y Prevención del Delito. ARCHIVO

Buscan profesionalizar a las policías locales con programas de atención comunitaria y colaboración internacional con agencias de Estados Unidos

Con el objetivo de unificar la atención ciudadana y la prevención en la entidad, dio inicio en Saltillo el Seminario Anual de Proximidad y Prevención del Delito en Coahuila, reuniendo a representantes y equipos de trabajo de las corporaciones policiacas de los 38 municipios.

Durante el encuentro, los enlaces policiales recibirán capacitaciones en materia de adicciones, prevención de la omisión de cuidados y programas sociales con el apoyo del DIF, la Proniff y centros especializados, buscando homologar la información y el trabajo en todas las regiones del estado.

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Gabriela Franyutti, titular del área de Prevención, destacó que la capacitación busca llevar un trabajo equitativo a cada rincón de la entidad.

“Este año, como los años que hemos estado con el gobernador Manolo Jiménez, hacemos un seminario anual de proximidad y prevención del delito. Vienen los enlaces de todas las policías municipales”, dijo Franyutti.

Además de la formación que se brinda a nivel estatal, Franyutti resaltó la estrecha relación de trabajo que mantienen con organismos norteamericanos para fortalecer los modelos de seguridad social:

“Nosotros hemos trabajado obviamente con las agencias de Estados Unidos que siempre nos comparten conocimientos de cómo trabajar con la sociedad, afirmó.

La funcionaria enfatizó que el intercambio de experiencias con agencias internacionales ha sido clave en la implementación de sus estrategias locales.

“Trabajamos específicamente con INL, que son los que nos han llevado a estos cursos y los que nos muestran todo el tiempo las acciones que puedes realizar y todos los programas que podemos replicar”, explicó la funcionaria.

Aclaró también que los esquemas aprendidos en el extranjero requieren un proceso de adaptación para funcionar correctamente en el entorno local.

“Sí es necesario tropicalizarlo, o sea, no lo puedes hacer tal cual se hace allá; sí se tiene que adecuar a nuestras comunidades, a nuestra gente, a nuestros municipios”, comentó.

Por otra parte, al abordar la labor cotidiana de los cuerpos de seguridad, Franyutti recordó que la instrucción de los mandos estatales es atender con prontitud cada reporte de la población: “Todo lo que nos pide la ciudadanía debe de atenderse... si no responde a ese llamado de la ciudadanía, ¿qué pasa? Se pierde el vínculo de confianza”.

Finalmente, adelantó que para combatir el problema recurrente de los reportes falsos al sistema 911, colaborarán con estudiantes universitarios.

“Apenas el 8 de octubre nos van a presentar en el tema de poner... ellos nos van a ayudar a hacer también una campaña para esto justo, para comunicar a la ciudadanía estos ciertos errores”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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