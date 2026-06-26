Seminario de Saltillo abre curso de verano para fortalecer la formación catequética

La actividad busca fortalecer la formación doctrinal y pastoral de quienes desempeñan esta labor dentro de las parroquias, brindándoles herramientas que les permitan acompañar con mayor conocimiento, compromiso y sentido de servicio a quienes inician su vida cristiana.

El Seminario de Saltillo lanzó la convocatoria para participar en el Curso de Verano para Agentes de Sacramentos de Iniciación Cristiana, una capacitación dirigida a catequistas y personas que colaboran en la preparación de niñas, niños, adolescentes y adultos que recibirán el Bautismo, la Confirmación o la Primera Comunión.

El curso se desarrollará del 6 al 17 de julio, en un horario de 19:00 a 22:00 horas, y podrá cursarse tanto de manera presencial en las instalaciones del Seminario de Saltillo como en modalidad virtual, con el propósito de facilitar la participación de agentes de pastoral de distintas comunidades.

OFRECERÁN CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y EN LÍNEA

Los organizadores informaron que el programa está diseñado para reforzar la preparación de los agentes encargados de la catequesis sacramental, mediante contenidos orientados a profundizar en la enseñanza de la fe y en el acompañamiento de quienes se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.

El curso contará con cupo limitado y tendrá una cuota de recuperación de mil pesos, por lo que se recomienda a los interesados realizar su inscripción con anticipación.

INVITAN A REALIZAR EL REGISTRO CON ANTICIPACIÓN

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse mediante el formulario digital habilitado por el Seminario de Saltillo.

Asimismo, quienes requieran mayor información podrán solicitarla a través de WhatsApp al número 844 295 4379, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción, la modalidad de participación y los contenidos del curso.

Los organizadores reiteraron la invitación a todos los agentes de pastoral, catequistas y personas comprometidas con la evangelización para aprovechar esta oportunidad de formación, con el propósito de fortalecer su servicio dentro de las comunidades parroquiales y contribuir a una mejor preparación de quienes emprenden su camino en la vida cristiana.