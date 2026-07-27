Septuagenaria pierde el control de su camioneta y se impacta contra un árbol, al norte de Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad salió de su carril, subió al camellón y terminó sobre la banqueta, donde se impactó contra un árbol.

Una mujer de alrededor de 71 años protagonizó un accidente vial la mañana de este lunes, luego de perder el control de la camioneta que conducía sobre el bulevar José Musa de León, entre José Narro Robles y Luis Donaldo Colosio, al norte de Saltillo .

La conductora fue identificada como Gabriela Rodríguez, de 71 años. Tras el percance, se dio aviso a los cuerpos de auxilio y autoridades correspondientes para atender la situación.

De manera preliminar, se informó que el exceso de velocidad y una distracción al colocarse el cinturón de seguridad habrían sido las causas del accidente, lo que provocó que la mujer perdiera el control del vehículo.

El incidente dejó daños materiales en la camioneta y en el arbolado del camellón. Autoridades realizaron las diligencias para deslindar responsabilidades y determinar los daños ocasionados, mientras se esperaba el arribo de la aseguradora.