Septuagenario dormita y se impacta contra dos autos estacionados, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    El conductor, de 72 años, explicó que fue vencido por el sueño cuando perdió el control de su vehículo y chocó dos autos estacionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor de un Nissan Sentra perdió el control tras quedarse dormido mientras circulaba por el bulevar Morelos. El percance dejó solo daños materiales y tres personas con lesiones leves

En los brazos de Morfeo quedó un hombre la tarde de este lunes mientras conducía por el bulevar Morelos, lo que provocó que chocara contra dos vehículos estacionados en la colonia Ampliación Morelos, al oriente de Saltillo.

Los tres vehículos involucrados quedaron con daños materiales; por fortuna, no se registraron personas lesionadas de gravedad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Minutos antes de las 15:00 horas se solicitó al número de emergencias 911 la presencia de las autoridades municipales, así como de una ambulancia para atender a los involucrados.

Minutos antes de las 15:00 horas se solicitó al número de emergencias 911 la presencia de las autoridades municipales, así como de una ambulancia para atender a los involucrados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De acuerdo con el testimonio de testigos y del propio Francisco Javier “N”, de 72 años, conductor de un Nissan Sentra, el sueño lo venció, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y se desviara hacia su costado derecho.

Personal de la Cruz Roja valoró en el lugar al conductor y a los ocupantes de los vehículos impactados tras el accidente en el bulevar Morelos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Al reaccionar, el automóvil ya había impactado un Dodge Neon, que a su vez fue proyectado contra un Chevrolet Malibú, ambos estacionados.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al conductor, así como a una mujer y una menor que se encontraban dentro de uno de los autos estacionados. Por fortuna, ninguno de los participantes presentó lesiones graves y permanecieron en el lugar.

