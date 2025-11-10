Septuagenario dormita y se impacta contra dos autos estacionados, al oriente de Saltillo
El conductor de un Nissan Sentra perdió el control tras quedarse dormido mientras circulaba por el bulevar Morelos. El percance dejó solo daños materiales y tres personas con lesiones leves
En los brazos de Morfeo quedó un hombre la tarde de este lunes mientras conducía por el bulevar Morelos, lo que provocó que chocara contra dos vehículos estacionados en la colonia Ampliación Morelos, al oriente de Saltillo.
Minutos antes de las 15:00 horas se solicitó al número de emergencias 911 la presencia de las autoridades municipales, así como de una ambulancia para atender a los involucrados.
De acuerdo con el testimonio de testigos y del propio Francisco Javier “N”, de 72 años, conductor de un Nissan Sentra, el sueño lo venció, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y se desviara hacia su costado derecho.
Al reaccionar, el automóvil ya había impactado un Dodge Neon, que a su vez fue proyectado contra un Chevrolet Malibú, ambos estacionados.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al conductor, así como a una mujer y una menor que se encontraban dentro de uno de los autos estacionados. Por fortuna, ninguno de los participantes presentó lesiones graves y permanecieron en el lugar.