Septuagenario dormita y se impacta contra dos autos estacionados, al oriente de Saltillo

En los brazos de Morfeo quedó un hombre la tarde de este lunes mientras conducía por el bulevar Morelos, lo que provocó que chocara contra dos vehículos estacionados en la colonia Ampliación Morelos, al oriente de Saltillo.

Minutos antes de las 15:00 horas se solicitó al número de emergencias 911 la presencia de las autoridades municipales, así como de una ambulancia para atender a los involucrados.

De acuerdo con el testimonio de testigos y del propio Francisco Javier “N”, de 72 años, conductor de un Nissan Sentra, el sueño lo venció, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y se desviara hacia su costado derecho.