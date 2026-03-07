Servicio de transporte ‘Aquí Vamos Gratis’ suspenderá servicio este domingo, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” suspenderá temporalmente su operación este domingo a partir de la 1:00 de la tarde.

La medida se implementa debido a los cierres viales y al aumento en el flujo de personas que se prevé en distintos puntos de la ciudad.

Cabe señalar que durante la jornada se realizarán manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

“El objetivo es garantizar la seguridad de las y los participantes”, indicó el Gobierno Municipal a través de un comunicado oficial.

Se precisó que el servicio del programa “Aquí Vamos Gratis” reanudará su operación de manera normal el lunes, con sus horarios y rutas habituales.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta esta suspensión temporal y programar con anticipación sus traslados durante la tarde del domingo, a fin de evitar contratiempos.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de los habitantes, adoptando medidas preventivas que faciliten el desarrollo ordenado de las actividades cívicas y sociales en la ciudad.