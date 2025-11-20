Sexagenario es arrollado en la Zona Centro de Saltillo; responsable huye

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Sexagenario es arrollado en la Zona Centro de Saltillo; responsable huye
    Testigos observaron el momento en que el conductor descendió del auto para ayudar a la víctima, pero huyó antes del arribo de las autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor lo auxilió brevemente y luego huyó. Autoridades ya investigan su paradero

Un hombre de 60 años, identificado como Ricardo “N”, resultó lesionado después de ser arrollado por un vehículo blanco —al parecer un Aveo o Malibú sin placas— cuyo conductor lo abandonó tras el choque, en el centro de Saltillo.

$!Personal de emergencias atiende al peatón lesionado, luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga.
Personal de emergencias atiende al peatón lesionado, luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo involucrado subía por la calle Matamoros y posteriormente tomó hacia Francisco Coss, con dirección a Mariano Abasolo, momento en el que golpeó al peatón. El impacto derribó a Ricardo sobre la vialidad.

Testigos señalaron que el conductor descendió del vehículo para auxiliar al hombre y lo ayudó a ponerse de pie; sin embargo, al observar que aparentemente se encontraba estable, decidió retirarse del lugar sin esperar a las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al lesionado y, tras una revisión inicial, determinaron que era necesario trasladarlo para una valoración médica más completa.

Ricardo fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde recibió atención. Las autoridades ya tomaron conocimiento del hecho y realizan indagatorias para ubicar al conductor que abandonó la escena.

