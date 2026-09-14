$!Si las piedras hablaran: así cuentan la historia los lugares emblemáticos de Saltillo

Antes de que el sol alcance las torres de la Catedral, cuando la ciudad nueva todavía duerme detrás de sus cristales y el silencio permanece tendido sobre las calles, el corazón antiguo de Saltillo comienza a latir. No despierta con las campanas ni con el ruido de los camiones. Tampoco con las escobas que levantan el polvo de las banquetas o con el golpe de las cortinas metálicas al abrirse. Despierta con un aroma. Desde el viejo edificio de Café Oso emerge la primera señal de vida. El olor del grano recién tostado se escapa por puertas y ventanas, trepa por las fachadas, dobla las esquinas y se interna en los comercios todavía cerrados. Avanza invisible por Allende, Victoria y las calles vecinas hasta apoderarse, poco a poco, de todo el código postal 25000.

No necesita letreros ni pregoneros. Desde hace más de un siglo conoce de memoria cada ruta. Sabe meterse en las casas y despertar recuerdos que parecían olvidados. Para algunos es solamente café. Para Saltillo es el aroma de la mañana. Entonces los viejos edificios abren los ojos. Las plazas sacuden el frío de sus bancas, los mercados estiran sus pasillos y las estatuas abandonan por unos instantes su inmovilidad. Después de siglos contemplando la ciudad, todos saben que ha llegado la hora de comenzar una nueva jornada.

La Papelería Alameda acomoda sus cuadernos, afila sus lápices y coloca en la entrada las cartulinas que más tarde cargarán niños apurados. Cerca de ahí, la Hierbería Zúñiga exhibe sus manojos, semillas, raíces y remedios. Tiene algo para el empacho, los nervios, el susto, el insomnio, el mal de ojo y prácticamente cualquier padecimiento del cuerpo o del alma. La Botica Pasteur, siempre seria, revisa sus frascos como quien custodia antiguos secretos familiares. —El susto no es una enfermedad —sentencia desde su mostrador. —Pero cómo trae gente —responde la Hierbería Zúñiga. —Para eso existen los médicos. —Y para cuando no funciona el médico, existimos nosotros. La Botica Pasteur prefiere no discutir. Lleva demasiados años escuchando recetas, dolores y confidencias. Conoce los males que aparecen en los libros, pero también aquellos que los saltillenses describen diciendo: “traigo algo”, “me dio un aire” o “desde ayer no me siento bien”. Entre sus frascos se guarda mucho más que medicamentos. Ahí permanecen las historias de madres que llegaron de madrugada, de abuelos que confiaban en el mismo remedio para todo y de familias enteras que, durante generaciones, acudieron buscando alivio, consejo o simplemente la tranquilidad de que alguien les dijera que todo iba a estar bien. —Al final venimos a lo mismo —admite la Botica Pasteur. —¿A curarlos? —pregunta la Hierbería Zúñiga. —A que se sientan acompañados. Por primera vez en la mañana, las dos están de acuerdo. Desde su entrada, la Papelería Alameda las escucha mientras acomoda una nueva pila de cuadernos. —Para eso también sirven las palabras —les dice. La Botica y la Hierbería voltean a mirarla. —Cuando no encuentran cómo explicar lo que sienten, vienen conmigo por una libreta. Las tres guardan silencio. Quizá algunos dolores necesitan un medicamento; otros, un remedio. Y unos cuantos solamente necesitan una página en blanco. Afuera, las calles comienzan a llenarse. Café Oso continúa perfumando el aire mientras el Centro, ya completamente despierto, se prepara para recibir a los primeros visitantes del día. Un poco más allá, el Mercado Juárez ya está despierto.

En realidad, el Mercado Juárez casi nunca duerme del todo. Apenas cierra los ojos cuando la ciudad guarda silencio y enseguida vuelve a escuchar los pasos de los comerciantes que llegan de madrugada, arrastrando cajas, encendiendo fogones y levantando cortinas. Dentro de él cabe una buena parte de Saltillo, pero también un pedazo del campo que rodea a la ciudad. Los primeros en llegar buscan desayuno. Desde los pequeños restaurantes escapa el vapor de las ollas de menudo; la barbacoa se acomoda sobre tortillas calientes y los tacos de oreja pasan de la tabla al plato acompañados de cebolla, cilantro y salsa suficiente para terminar de despertar hasta al más desvelado. —Pásele, joven, que aquí no se va a quedar con hambre —invita el Mercado Juárez con voz recia y campirana—. Siéntese primero y luego vemos a qué vino. En las carnicerías, los cuchillos comienzan a golpear las tablas. Detrás de los cristales cuelgan cortes, costillas y piezas recién acomodadas. De vez en cuando, entre la mercancía aparecen las cabezas de cerdo, quietas y solemnes, con los ojos entreabiertos, como si observaran y juzgaran a cada persona que pasa frente al mostrador. —Esos sí que saben guardar secretos —comenta el Mercado. Una de las cabezas parece mirarlo con desaprobación. —Bueno, casi siempre. Después aparecen las artesanías y los artículos de piel: cinturones, chamarras, monturas, botas y sombreros. Hay dulces regionales, sarapes, recuerdos para los visitantes y quesos frescos que llegan desde los ranchos cercanos, todavía con olor a leche, campo y madrugada.

—Mire nomás qué chulada —presume el Mercado Juárez—. Aquí encuentra desde unas buenas botas hasta el almuerzo para estrenarlas. —No seas presumido —le responde el Café Ese que se encuentra a su lado—. Muchos llegan primero conmigo. —Pos llegarán contigo —contesta el Mercado—, pero después se vienen para acá. El café abre los ojos; yo les alegro la panza. —Pero yo huelo más rico. —Sí, pero no tienes sombreros. El café no encuentra una respuesta inmediata. —Ni monturas —agrega el Mercado, aprovechando la ventaja. —Está bien, está bien. Pero sin mi café no despiertas. —Y sin mí, ¿pa’ qué quieres despertar? Los dos sueltan una carcajada y continúan recibiendo clientes. Al final, saben que pertenecen a la misma mañana y que muchos saltillenses no conciben la visita a uno sin pasar también por el otro. A ciertas horas, el Mercado Juárez habla con tantas voces al mismo tiempo que resulta imposible distinguirlas. Se escucha al vendedor que ofrece un mejor precio; al turista que pregunta cuánto cuesta un sarape; al ranchero que busca un sombrero; al hombre que se prueba unas botas y camina con ellas frente al espejo; a la familia que pide otra orden de tacos, y al comerciante que lleva tantos años detrás del mismo mostrador que parece haber echado raíces bajo el piso. —Aquí no hay prisa —dice el Mercado—. Mire, pregunte, coma algo. Si no compra hoy, ya volverá mañana. El Mercado Juárez no es solamente un lugar al que se entra para conseguir mercancía. Es una pequeña ciudad dentro de la ciudad; un territorio donde todavía se regatea, se saluda por el nombre, se pregunta por la familia y se recibe al visitante como en los ranchos: ofreciéndole primero algo de comer y averiguando después qué necesita. No muy lejos se levanta el Mercado Nuevo Saltillo, inquieto, bullicioso y siempre dispuesto a hacer negocio. En sus pasillos se amontonan ropa, juguetes, perfumes, herramientas, bocinas, relojes, artículos para el hogar y objetos que llegaron desde el otro lado de la frontera, otros que nadie sabe con certeza de dónde vinieron y algunos más cuya marca se parece sospechosamente a otra mucho más cara.

El Mercado Nuevo no pregunta demasiado. Lo suyo es vender. —¿Qué anda buscando, jefe? —pregunta a todo el que cruza por su entrada—. Pase, mire sin compromiso. Si lo encuentra más barato, me avisa y aquí se lo mejoramos. Habla rápido, calcula todavía más rápido y puede saber cuánto dinero está dispuesto a gastar un cliente antes de que este termine de hacer la primera pregunta. —¿Cuánto cuesta? —Para usted, porque cayó bien, se lo dejo en doscientos. —Está muy caro. —Bueno, ¿cuánto trae? —Cien. —Deme ciento ochenta y ya no le gano nada. —Traigo ciento veinte. —Ciento cincuenta y estamos perdiendo los dos. El Mercado Juárez escucha el regateo desde la distancia y sacude la cabeza. —En mis tiempos se respetaba el precio. —En tus tiempos también regateaban —le responde el Mercado Nuevo. —Sí, pero con más educación.

—La educación no paga la renta, vecino. ¿No va a llevar nada? Tengo cinturones, bocinas y perfumes originales... o casi originales. —Yo vendo cuero de verdad. —Y yo vendo lo que la gente alcanza a pagar. La respuesta deja pensativo al viejo mercado. Aunque son distintos, ambos conocen bien el arte de atraer al cliente. El Mercado Juárez lo hace con el olor de la barbacoa, los quesos frescos y el brillo de las botas. El Mercado Nuevo, con ofertas escritas a mano, mercancía apilada hasta el techo y vendedores capaces de convertir una mirada distraída en una compra inesperada. —Tú vendes recuerdos —le dice el Mercado Nuevo—. Yo vendo oportunidades. —Tú vendes fayuca. —Pero se mueve, jefe. Aquí todo se mueve. A un lado, la Plaza de la Tecnología escucha la discusión mientras enciende sus pantallas. Es más joven que los dos, vive rodeada de celulares, computadoras, consolas, cables, controles, fundas de colores y luces led. En sus vitrinas conviven personajes de videojuegos, figuras de anime, grupos de K-pop y criaturas cuyos nombres los padres no entienden, pero que sus hijos reconocen de inmediato.

—Disculpen la interrupción —dice la Plaza—, pero su discusión ya necesita una actualización. —Ya empezó este —murmura el Mercado Juárez. —No soy “éste”. Soy soporte técnico especializado. —Arreglas teléfonos. —Reparo dispositivos, recupero información y devuelvo jugadores a la partida. Todos los días recibe celulares con la pantalla destrozada, computadoras que dejaron de encender, consolas enfermas y aparatos que sus propietarios se resisten a declarar muertos. —Ése ya no tiene remedio —dictamina el Mercado Juárez al ver llegar un teléfono partido. —Aquí todos tienen una vida extra —responde la Plaza de la Tecnología—. Déjamelo dos horas. —En mis tiempos, las cosas duraban veinte años. —En tus tiempos los teléfonos estaban pegados a la pared. El Mercado Nuevo suelta una carcajada. —Ahí sí te ganó, vecino. —Tú cállate, que vendes cargadores que duran hasta el martes. —Por eso le mando clientes. Es estrategia comercial. La Plaza de la Tecnología examina el teléfono, cambia la pantalla, ajusta algunas piezas y, un par de horas después, logra encenderlo. —Listo. Misión cumplida. —¿Y cuánto le cobraste? —pregunta el Mercado Nuevo. —Información confidencial. —Muy mal comerciante. Yo ya habría vendido también la funda, el cable y una bocina. —Y yo le habría recomendado no gastar en tantas cosas —dice el Mercado Juárez. —Por eso tú vendes recuerdos —responde el Mercado Nuevo— y nosotros vendemos el presente. —Error —interviene la Plaza de la Tecnología—. Yo vendo el futuro. Los tres guardan silencio. Son tres generaciones separadas apenas por unas calles. Una conserva la memoria; otra domina el arte de comprar y vender, y la más joven se encarga de mantenerlas conectadas.

—Al final, a los tres vienen los mismos saltillenses —sentencia el Mercado Juárez. —Sí —admite el Mercado Nuevo—. Contigo compran las botas, conmigo la camisa... —Y conmigo se toman la foto para subirla a sus redes —completa la Plaza de la Tecnología. El viejo mercado vuelve a sacudir la cabeza. —Definitivamente, el mundo ya cambió. —No cambió —responde la Plaza—. Nomás subió de nivel. La Michoacana despierta detrás de sus vitrinas de colores. Acomoda las paletas de limón, fresa, mango, vainilla y chocolate como si ordenara un pequeño arcoíris congelado. Afuera esperan los niños que pegan la frente al cristal para elegir, las madres que advierten que sólo comprarán una y los adultos que tardan demasiado en decidir porque, en realidad, no buscan un sabor: buscan un recuerdo. La Michoacana conoce las primeras monedas que un niño pudo gastar sin pedir permiso. Ha visto uniformes escolares manchados de fresa, manos pegajosas, domingos familiares y parejas que compartían una paleta porque todavía no tenían dinero para comprar dos. —Yo he visto comenzar muchos amores —dice orgullosa mientras limpia sus vitrinas. Del otro lado de la calle, el Bar Concordia apenas abre los ojos.

Bosteza más tarde que los demás negocios, como si todavía cargara el peso de la noche anterior. Adentro permanecen algunas sillas fuera de lugar, el eco de una canción y el olor inconfundible de las conversaciones que se alargaron más de la cuenta. —Y yo los he visto terminar —responde con voz ronca. —Siempre tan pesimista. —No soy pesimista. Tengo experiencia. La Michoacana sacude las campanillas de su puerta mientras entra el primer cliente. —Aquí vienen las parejas tomadas de la mano. —Conmigo también. —Aquí se prometen amor. —Conmigo explican por qué no pudieron cumplirlo. —Yo les doy algo dulce. —Yo les sirvo algo para olvidarlo. Ambos guardan silencio. Saben que cada uno conoce una mitad diferente de la misma historia. El Bar Concordia ha escuchado confesiones que nunca aparecerán en los libros. Negocios que nacieron dibujados sobre una servilleta; campañas políticas que comenzaron entre brindis; amistades que resistieron décadas y otras que no sobrevivieron a la última copa. Conoce también a personajes que alguna vez fueron famosos. Hombres que entraban saludando a todos, ocupaban siempre la misma mesa y conseguían que alguien pagara la cuenta con sólo contar una buena historia. Algunos tuvieron dinero, poder o apellido. Hoy casi nadie los recuerda, pero el Concordia todavía conserva su silla favorita.

—En esa mesa se sentaba un hombre muy importante —dice una noche. —¿Quién era? —pregunta La Michoacana. El Concordia intenta recordarlo. —Ya se me olvidó. —Entonces no era tan importante. —Aquí todos parecen importantes después de la tercera copa. El Bar Concordia sabe cuándo alguien entra a celebrar y cuándo llega huyendo de algo. Reconoce al que pide una bebida para brindar, al que ordena otra para reunir valor y al que continúa bebiendo porque todavía no quiere regresar a casa.

Ha escuchado declaraciones de amor, promesas de renuncia, proyectos destinados a cambiar el mundo y canciones interpretadas por hombres convencidos de poseer una gran voz. También sabe guardar silencio. —Tú cuentas demasiadas cosas —le reprocha La Michoacana. —Algún día, uno de tus clientes terminará conmigo —le responde el Concordia. —Y alguno de los tuyos vendrá mañana por una paleta para la cruda. —Entonces también trabajamos juntos. —Desde siempre. La Michoacana vende la dulzura de los comienzos. El Bar Concordia conoce la amargura de ciertos finales. Entre ambos han visto crecer, enamorarse, equivocarse y envejecer a varias generaciones de saltillenses. Y aunque trabajan en horarios distintos, cada mañana se encuentran durante unos minutos: La Michoacana levantando su cortina y el Bar Concordia cerrando la puerta. —Que tengas buen día —dice ella. —Que tengas mejor noche —responde él. La Antigua Ferretería Sieber observa el movimiento con la serenidad de quien ha visto pasar generaciones enteras. Es el mayor del grupo y también el más práctico. No cree demasiado en las modas ni en las cosas desechables. —Antes compraban un martillo y les duraba toda la vida —rezonga—. Ahora todo lo quieren cambiar nomás porque salió otro de diferente color. Desde la esquina de Juárez y Allende, la Joyería Suiza escucha el comentario mientras ajusta las manecillas de uno de sus relojes. —No exageres, Sieber. Tú siempre dices que antes todo era mejor.

—Porque antes todo era mejor. —Antes también te quejabas. —Pero me quejaba con herramientas de buena calidad. La Joyería Suiza deja escapar un pequeño tic-tac, parecido a la risa discreta de una anciana. —El problema no es que las cosas duren menos —dice—. El problema es que ahora nadie tiene tiempo para cuidarlas.

Zapatería Francis contempla los pasos apresurados de quienes cruzan el Centro. Ella reconoce a las personas por su forma de caminar y posee la costumbre, muy de señora mayor, de opinar, aunque nadie se lo haya pedido. —Ese joven necesita zapatos nuevos. —¿Cuál? —pregunta Sieber. —El de la camisa azul. —Yo ya no alcanzo a verlo. —Tú nunca has visto más allá de tus tornillos. —Pues mis tornillos han sostenido media ciudad. Perfumería Tabú deja escapar una fragancia hacia la calle. Es la más coqueta de todos. Aunque también carga décadas sobre los hombros, se niega a aceptar que el tiempo haya pasado por ella. —No todo en la vida son clavos, relojes y zapatos —dice—. También hay que saber dejar una buena impresión. —A tu edad ya deberías usar menos perfume —le aconseja Francis. —Y tú, a la tuya, deberías usar tacones más bajos. —Yo vendo zapatos. Puedo usar los que quiera. —Y yo vendo perfumes. Puedo oler como me dé la gana. La Joyería Suiza mueve lentamente las manecillas de sus relojes. —Ya van a empezar. Cada uno conoce una parte distinta de la ciudad. La Ferretería Sieber conoce a Saltillo por las cosas que ha construido y reparado. La Joyería Suiza, por las horas que ha dejado escapar. Zapatería Francis, por los pasos de quienes llegaron, se fueron y alguna vez regresaron. Perfumería Tabú, por los aromas que quedaron unidos para siempre al recuerdo de una persona. Juntos parecen un grupo de viejos sentados frente a la puerta de su casa, vigilando el barrio y comentando cuánto ha cambiado todo. —Ya nadie camina despacio —se queja Francis. —Ya nadie repara nada —agrega Sieber. —Ya nadie usa reloj —lamenta la Joyería Suiza. —Ya nadie se perfuma con discreción —dice Tabú. Todos voltean a mirarla. —Bueno —corrige—, algunas nunca lo hicimos. Han envejecido juntos, aunque ninguno está dispuesto a reconocerlo. Cada mañana abren sus puertas, se saludan con las mismas quejas y contemplan a los saltillenses pasar frente a ellos sin imaginar que están siendo observados por una de las reuniones de adultos mayores más antiguas del Centro. —Ahí viene otro con el pantalón roto —dice Francis. —Así los venden ahora —explica Tabú. —¿Rotos? —pregunta Sieber. —Rotos. El viejo ferretero niega con la cabeza. —Definitivamente, el mundo necesita una buena reparación. —Y un poco de perfume —añade Tabú. —Y tiempo —dice la Joyería Suiza. —Y zapatos cómodos —concluye Francis. Café Viena, sirve otra taza y escucha la conversación de los viejos comercios. Él también pertenece a esa generación, pero conserva los modales de un mesero antiguo: camisa limpia, movimientos tranquilos y la costumbre de llamar “joven” incluso al cliente que hace mucho dejó de serlo. Ha visto cambiar las calles, los automóviles y las costumbres. Ha recibido a parejas, familias, políticos, periodistas, comerciantes y parroquianos que no necesitaban consultar el menú porque, desde antes de sentarse, ya sabían qué ordenar.

Café Viena también lo sabía. —Lo de siempre —decía el cliente. Y él nunca necesitaba preguntar qué significaba “lo de siempre”. Conoce las mesas preferidas, las tazas favoritas y la cantidad exacta de azúcar que algunas personas agregan al café. Recuerda a quienes llegaron por primera vez tomados de la mano, volvieron después con sus hijos y, muchos años más tarde, ocuparon la misma mesa acompañados por sus nietos.

—Una ciudad también se construye alrededor de una mesa —dice mientras el café golpea suavemente el fondo de una taza. Desde su viejo edificio, Café Oso deja que el aroma atraviese nuevamente las calles. —Pero primero alguien tiene que poner el café —le recuerda. —Tú lo perfumas —responde Café Viena—. Yo hago que se sienten a conversarlo. —Sin mí tendrías las tazas vacías. —Y sin mí nadie sabría cuántas historias caben dentro de ellas. Los dos cafés se respetan. Uno conoce el secreto del grano; el otro, el de la sobremesa. Café Viena ha aprendido que nadie acude solamente a desayunar. Algunos llegan para cerrar un trato; otros, para pedir un favor. Hay quienes entran dispuestos a terminar una relación y quienes ensayan mentalmente una declaración de amor mientras revuelven una taza que ya no necesita más azúcar. También recibe a los políticos. —Esos sí toman mucho café —comenta Café Oso. —Porque prometen demasiado y duermen poco. —¿Y cumplen? Café Viena limpia lentamente una taza. —Yo sirvo café, no milagros. En una de sus mesas, un periodista acomoda la grabadora y abre una libreta. En otra, dos comerciantes hacen cuentas sobre una servilleta. Más allá, una familia discute quién pagará, aunque todos saben desde el principio que terminará haciéndolo el abuelo. —Yo conozco decisiones que cambiaron negocios completos —presume Café Viena—. Acuerdos que comenzaron con “nos tomamos un cafecito” y acabaron varias horas después con apretones de manos. Café Viena vuelve a mirar sus mesas. Algunas ya no son ocupadas por los mismos clientes. Hay sillas que parecen esperar a quienes dejaron de acudir, pero también rostros nuevos que, sin darse cuenta, comienzan a construir sus propias costumbres. —Antes la gente se quedaba horas conversando —se queja la Relojería.

—Todavía lo hace —responde Café Viena. —Ahora todos miran el teléfono. —Sí, pero mientras lo miran piden otra taza. —Eso es tener experiencia —reconoce el Mercado Nuevo. Café Viena sirve el café sin derramar una gota. Sabe que las modas cambian, que los negocios se transforman y que incluso los lugares más queridos pueden verse obligados a mudarse, renovarse o comenzar de nuevo. Pero también sabe que mientras alguien busque una mesa para encontrarse con otra persona, seguirá existiendo un lugar para él. —¿Cuál es tu secreto para durar tantos años? —le pregunta la Plaza de la Tecnología. —Escuchar más de lo que hablo. —¿Y nunca necesitas actualizarte? —Muchacho, el café ya era una red social mucho antes de que ustedes inventaran las redes sociales. La Plaza de la Tecnología se queda en silencio.

Café Oso suelta otra bocanada de aroma y Café Viena coloca dos tazas sobre la mesa. —Siéntate —le dice—. Todavía tienes mucho que aprender. Desde su elegante esquina, Casa Purcell permanece atenta. Ella habla con un acento distinto, heredado de otros tiempos. Sus habitaciones, que alguna vez guardaron la intimidad de una familia, reciben ahora exposiciones, visitantes y artistas.

—Yo he cambiado sin dejar de ser yo —les recuerda a todos. A unas calles de ahí, el antiguo Teatro García Carrillo escucha la conversación y contempla su propia fachada. Él sabe mejor que nadie que un edificio puede morir y, muchos años después, regresar a la vida. —A mí ya me lloraron una vez —dice el García Carrillo—. Me dieron por terminado, pero aquí sigo. Frente a él, desde la plaza que lleva el nombre de Manuel Acuña, el ángel de mármol parece bajar la mirada. La escultura, que llegó a exhibirse en la Exposición Universal de París de 1900, honra desde su pedestal al joven poeta saltillense cuya vida terminó demasiado pronto, pero cuyos versos se negaron a morir.

—Entonces los dos sabemos algo de la muerte —le responde el ángel. —Y también de la permanencia —contesta el teatro. —Acuña murió a los 24 años y todavía pronuncian su nombre. —Yo ardí hace más de un siglo y todavía escucho voces entre mis paredes. —Las mías son versos. —Las mías, aplausos. Durante unos instantes, los dos guardan silencio. Entre ellos pasan estudiantes, comerciantes, empleados, músicos y personas que cruzan la plaza mirando el teléfono, sin reparar en aquella conversación. Algunos descansan bajo los árboles. Otros se sientan cerca del monumento sin saber demasiado sobre el poeta que les presta su sombra. —¿No te molesta que muchos ya no sepan quién fue? —pregunta el García Carrillo. —No —responde el ángel—. Mientras alguien se detenga a mirar, todavía hay esperanza de que pregunte. El antiguo teatro parece sonreír. —Tenías razón —le dice al ángel—. Hay cosas que no mueren: solamente esperan a que alguien vuelva a nombrarlas. —O a que vuelvan a bautizarlas —responde el ángel con cierta resignación. El García Carrillo finge no entender. —¿Lo dices porque ahora a tu Plaza Manuel Acuña le llaman la Plaza de los Huevones?

El ángel vuelve a mirar hacia las bancas. Aunque oficialmente lleva el nombre de Manuel Acuña, los saltillenses —siempre dispuestos a rebautizar aquello que sienten suyo— le han puesto ese otro nombre, mucho menos solemne. El apodo se pronuncia entre la burla y el cariño. Dicen que se lo ganó por los jubilados y pensionados que pasan ahí las horas, sentados en las bancas, viendo caminar a la gente, discutiendo de política, recordando un Saltillo que ya no existe o simplemente disfrutando del privilegio de no tener prisa. —No les digas huevones —reclama el ángel. —Yo no les digo así —se defiende el García Carrillo—. Así le dicen a tu plaza. —Después de trabajar toda una vida, cualquiera merece sentarse a ver pasar la tarde. —Algunos no vienen solamente a ver pasar la tarde. El ángel guarda silencio. Porque la plaza también tiene sus historias discretas, ésas que no aparecen en las guías turísticas, pero que todo el Centro conoce. Se murmura que algunos pensionados, apenas reciben el depósito de la Pensión del Bienestar, llegan con el bolsillo un poco más lleno y el ánimo rejuvenecido. Entre las bancas también rondan mujeres que ofrecen compañía. Todo ocurre mediante miradas, palabras breves y acuerdos que nadie anuncia. Es una práctica prohibida, pero conocida; uno de esos secretos que sobreviven precisamente porque todos parecen ignorarlos. De vez en cuando, alguno de aquellos hombres abandona la plaza acompañado. Regresa más tarde con menos dinero, el paso ligeramente cansado y una sonrisa que le devuelve por unos minutos algo de la juventud perdida. —¿Y tú nunca has visto nada? —pregunta el teatro. —Soy una estatua —responde el ángel—. Mi obligación es mirar hacia otro lado. El García Carrillo suelta una carcajada que parece sacudir sus viejos muros. —Pues miras hacia otro lado con mucha atención. —Aquí cada quien gasta su pensión como quiere. —Manuel Acuña escribía sobre el amor. —Ellos también lo buscan —contesta el ángel—. Solamente que con menos poesía y un poco más de prisa. Ambos vuelven a guardar silencio. Alrededor continúan las conversaciones de los jubilados. Uno comenta el precio de los medicamentos; otro culpa al gobierno de todos los males; dos más juegan una partida interminable y alguno cabecea bajo la sombra. Hablan de antiguas fábricas, de compañeros que ya murieron, de los hijos que viven lejos y de las calles que conocieron cuando todavía podían recorrerlas sin cansarse. El ángel los observa y comprende que aquel apodo, aparentemente cruel, también encierra cierta ternura. La plaza es su refugio, su sala de espera, su club sin membresía. Ahí todavía tienen con quién conversar y alguien que note su ausencia cuando dejan de acudir. —Hoy faltó don José —dice uno. —A lo mejor anda gastándose la pensión —responde otro. Todos ríen. El ángel también quisiera hacerlo, pero conserva la solemnidad que corresponde al guardián de un poeta. —Esta plaza sabe demasiadas cosas —murmura el García Carrillo. —Y tú también. —Yo guardo historias. —Yo guardo secretos. Entre el teatro que alguna vez ardió y el ángel dedicado a un poeta que murió demasiado joven transcurre la vida: la cultura y la picardía, la memoria y el deseo, el arte y las necesidades humanas. El Centro Histórico no está hecho únicamente de fechas, monumentos y fachadas. También se construye con apodos, rumores, encuentros furtivos y pequeñas felicidades que jamás serán colocadas sobre una placa. El ángel permanece inmóvil, mirando hacia el Centro, como si todavía escuchara a Manuel Acuña recitar desde algún rincón de la plaza. La Catedral de Santiago escucha desde lo alto. No necesita levantar la voz. Cuando ella habla, lo hace con campanas, y todo el Centro guarda silencio durante unos segundos para escucharla.

Sus torres han visto amanecer sobre los tejados durante generaciones. A sus puertas han llegado novias vestidas de blanco, familias cargando recién nacidos, cortejos silenciosos, fieles arrepentidos, turistas deslumbrados y saltillenses que entran sin pedir nada, solamente para sentarse un momento y recuperar la calma. —Yo he visto la vida completa pasar por estas puertas —dice la Catedral. —No seas tan solemne —le responde la Plaza de Armas desde sus pies—. También has visto salir niños corriendo y novios peleando antes de la boda. La Catedral hace sonar una campana. —Eso último no debías contarlo. —Las plazas no sabemos guardar secretos. La Plaza de Armas continúa siendo la gran anfitriona del Centro. Cada mañana recibe funcionarios que caminan con prisa, turistas que levantan la mirada hacia la cantera, vendedores, familias, jubilados, estudiantes y novios que buscan una banca donde sentarse juntos, aunque después permanezcan cada uno mirando su teléfono. Los niños persiguen palomas sin saber que corren sobre siglos de historia. —¡Con cuidado! —les advierte la Catedral. —Déjalos —responde la Plaza—. Para eso son los niños y para eso somos las plazas. La Plaza de Armas está acostumbrada a recibir a todos. No pregunta apellido, partido político, religión ni motivo de la visita. El mismo suelo que por la mañana cruzan los funcionarios, por la tarde lo ocupan vendedores y familias, y por la noche lo recorren parejas que caminan despacio. Ella ha escuchado discursos, protestas, serenatas, promesas de campaña y conversaciones que comenzaron hablando del clima y terminaron intentando arreglar el país. También conoce los silencios que pesan. En uno de sus árboles cuelgan fotografías de personas desaparecidas. Sus rostros permanecen ahí, entre ramas y hojas, como una forma de impedir que la ciudad las olvide. La Plaza los contempla todos los días y comprende que no todos llegan a ella para celebrar: algunos vienen a exigir respuestas; otros, a mantener viva la esperanza de un regreso. Porque las plazas también sirven para recordar en voz alta a quienes todavía hacen falta. A cierta distancia, la Alameda Zaragoza escucha la conversación mientras respira profundamente entre sus árboles. Ella no posee la solemnidad de la Catedral ni el carácter inquieto de la Plaza de Armas. Se parece más a una abuela de brazos enormes y sombra generosa. Siempre tiene una banca disponible, un sendero para caminar y algún rincón donde el ruido de la ciudad parece bajar la voz. La Alameda recuerda los paseos dominicales, los vendedores, los estudiantes y las familias que durante décadas la han convertido en uno de los grandes patios de Saltillo. —Ustedes ven pasar a la gente —dice—. Yo la veo quedarse. La Plaza de Armas se siente aludida. —Conmigo también se sientan. —Sí, pero siempre están esperando algo: una ceremonia, una persona, una manifestación o que termine algún trámite. —¿Y contigo qué esperan? —A veces, nada. Ésa es la diferencia. Bajo los árboles de la Alameda han caminado varias generaciones de enamorados. Algunos llegaron tomados de la mano, después empujaron una carriola y muchos años más tarde volvieron caminando despacio, sosteniéndose uno al otro para no perder el equilibrio. Ella los recuerda a todos. —Aquellos dos venían de novios —dice al descubrir a una pareja de ancianos compartiendo una banca. —¿Estás segura? —pregunta la Plaza. —Claro. Él se sentaba más derecho y ella fingía que no le interesaba. —¿Y funcionó? —Míralos. Todavía siguen discutiendo en la misma banca. Cerca de ellos, unos jóvenes ensayan pasos de baile; una familia comparte comida y un hombre duerme bajo la sombra con el sombrero cubriéndole el rostro. —Antes venían a caminar —se queja la Catedral. —Todavía caminan —responde la Alameda. —Pero ahora se toman fotografías de cada paso. —Déjalos. Nosotros guardamos recuerdos en las piedras; ellos los guardan en el teléfono. La Plaza de Armas está de acuerdo. —Además, gracias a eso salimos en todas partes. —Vanidosa —le dice la Catedral. —Tú lo dices porque siempre sales bien en las fotos —responde la Plaza. Las tres ríen a su manera: la Catedral con un repique breve, la Plaza con el murmullo de quienes la atraviesan y la Alameda haciendo temblar las hojas de sus árboles. Han contemplado la ciudad desde lugares distintos. La Catedral acompaña los momentos que cambian una vida. La Plaza de Armas recibe la historia pública, aquella que se pronuncia frente a todos. La Alameda protege las historias pequeñas: el primer beso, la conversación de los amigos, el paseo familiar y la soledad de quien sólo necesita sentarse cerca de otros para no sentirse completamente solo.

—La ciudad está cambiando muy rápido —dice la Catedral mientras dirige la mirada hacia el norte.

En el horizonte, una nueva generación de edificios comienza a disputarle la altura. Son torres de muchos pisos, complejos de departamentos verticales y plazas comerciales cubiertas de cristal. Algunos todavía están rodeados de grúas; otros ya presumen balcones, terrazas, gimnasios, elevadores y espacios que llaman amenidades, porque decirles áreas comunes les parece demasiado ordinario. Hablan entre ellos con la seguridad de quienes acaban de llegar y creen que la ciudad comenzó a existir con su inauguración. —O sea, mi rey, la vista desde arriba está espectacular —dice una torre de departamentos mientras el sol se refleja en sus ventanas—. Literal, se ve todo Saltillo. —Todo, todo, tampoco —le responde la Catedral desde el Centro. La joven torre busca de dónde vino aquella voz. —¿Quién dijo eso? —Yo. —Ah, sí. La iglesia vintage. La Plaza de Armas contiene la risa. La Catedral deja caer una campanada tan grave que hace vibrar los cristales del nuevo edificio. —Tengo más años contemplando esta ciudad que todos tus pisos juntos. —Cero mala onda, señora —responde la torre—. Lo decía como cumplido. Su arquitectura está súper instagrameable. —¿Súper qué? —Que sales muy bonita en las fotografías —traduce la Alameda. —Eso ya lo sabía. Junto a la torre, una plaza comercial enciende sus anuncios y presume restaurantes, boutiques, cafeterías y estacionamiento subterráneo. —Paps, con nosotros encuentras todo en un mismo lugar —dice—. Compras, comes, haces ejercicio, trabajas y hasta paseas al perro sin tener que salir del complejo. La Plaza de Armas la observa con curiosidad. —¿Y cuándo conocen a los demás? —Pues ahí mismo. Tenemos áreas de convivencia. —Nosotras también —responde la Alameda—. Se llaman bancas. —Sí, pero las nuestras tienen wifi. —Mis árboles dan sombra. —Nosotros tenemos clima. —Yo tengo cotorras serranas. —Nosotros, estacionamiento con carga para autos eléctricos. La Alameda mueve lentamente sus ramas. —Ha de ser muy bonito. La plaza comercial no alcanza a distinguir si lo dijo con admiración o con lástima. Desde otro edificio, un apartamento vertical se asoma por el balcón. —La verdad, vivir hacia arriba es lo de hoy, príncipe. Tienes seguridad, gimnasio, terraza, salón de eventos y una vista increíble. Todo sin salir de tu edificio. —Antes las familias salían a la banqueta —comenta la Plaza de Armas. —¿A qué? —A platicar con los vecinos. —Para eso está el chat del condominio. —¿Y ahí se conocen? —Pues... sabemos quién no ha pagado el mantenimiento. Los viejos espacios del Centro intercambian una mirada. Las nuevas torres son altas, brillantes y elegantes. Han llegado para responder a una ciudad que crece, se industrializa y aprende a vivir de otra manera. Prometen comodidad, seguridad y modernidad. Desde sus pisos superiores, Saltillo parece extenderse sin límites. Pero todavía les falta algo que no puede incluirse en los planos. —¿Cuántos recuerdos tienes? —pregunta la Alameda a uno de los edificios. —¿Recuerdos? —Sí. Primeros besos, despedidas, reencuentros, niños jugando, abuelos contando la misma historia... —Apenas tenemos seis meses de inaugurados. —Entonces todavía estás muy joven. —Joven, pero premium, mi reina. —Eso nadie te lo está discutiendo. La Catedral observa las grúas que continúan levantando estructuras. No las mira con desprecio. Ella también fue nueva alguna vez. Sabe que cada época necesita construir sus propios símbolos y que algunas de aquellas torres terminarán guardando las historias de las generaciones futuras. —No está mal crecer hacia arriba —les dice—. Solamente no olviden lo que permanece abajo. —Claro que no, preciosa —responde el edificio más alto—. Desde acá se ve increíble el Centro. —Verlo no es lo mismo que conocerlo —señala la Plaza de Armas. —Ni conocerlo es lo mismo que vivirlo —agrega la Alameda. Las torres guardan silencio durante algunos segundos. Abajo, en el viejo Centro, un niño continúa persiguiendo palomas; una pareja de ancianos comparte una banca y un vendedor saluda por su nombre a un cliente. En el norte, un elevador asciende veinte pisos sin que sus ocupantes intercambien una sola palabra. —¿Te preocupa que un día sean más altas que tú? —pregunta la Plaza de Armas a la Catedral. —La altura se mide desde el suelo —responde ella—. La grandeza, desde la memoria. Las campanas confirman sus palabras. Las nuevas construcciones no alcanzan a comprender del todo la respuesta, pero la torre más joven la anota mentalmente para utilizarla después en alguna publicación de Instagram. —Está buenísima la frase. La Catedral suspira. —Necesito acostumbrarme a estos muchachos. —Siempre has dicho lo mismo de cada generación —le recuerda la Alameda. —Y siempre termino queriéndolos. Porque el Saltillo que crece hacia el cielo y el que conserva los pies sobre la cantera no son ciudades distintas. Son dos edades de una misma ciudad: una presume el futuro desde sus terrazas; la otra protege el pasado desde sus plazas. —La ciudad cambia —dice la Alameda—. Siempre lo ha hecho. —Pero todavía necesita lugares para encontrarse —agrega la Plaza de Armas. La Catedral marca otra hora. Las nuevas torres reflejan el sonido entre sus cristales y, por un instante, el norte moderno y el viejo Centro parecen responderse.

—En eso sí estamos de acuerdo, reinota —dice uno de los edificios. La Alameda extiende su sombra sobre una banca vacía. —Entonces vengan cuando quieran. Aquí caben todos. Y tiene razón. En el Centro caben todos: los que llegan, los que se fueron y hasta aquellos que sólo permanecen en la memoria. Quizá por eso también está lleno de museos. Hay tantos que las antiguas casonas parecen haberse repartido la responsabilidad de guardar la memoria de Coahuila. El Museo del Sarape conserva colores, tejidos y las manos invisibles de quienes aprendieron a transformar la lana en identidad. El Museo de los Presidentes resguarda historias del poder y habla con la formalidad de quien todavía espera la llegada de algún mandatario. El Museo de la Revolución recuerda tiempos de lucha y desconfía de cualquiera que se acerque demasiado a sus documentos. El Museo de las Aves reúne vuelos detenidos y pasa buena parte del día explicando que los pájaros que protege ya no pueden escaparse.

Otros recintos custodian pinturas, fotografías, armas, cartas, documentos y objetos cotidianos que se niegan a desaparecer. Durante el día reciben estudiantes, turistas, investigadores y familias. Hablan en voz baja, caminan con cuidado y consideran que detrás de cada pieza existe una historia que merece respeto. Pero al caer la tarde, el Centro cambia de voz. Los museos cierran sus puertas y se preparan para descansar. Las luces de sus salas se apagan, las pinturas quedan en penumbra y los personajes de los retratos parecen disponerse a dormir. Es justo entonces cuando despiertan los restaurantes, bares y antros. Donde durante el día hubo silencio, aparecen luces, música, conversaciones y jóvenes dispuestos a prolongar la noche. Los restaurantes encienden sus cocinas; los bares llenan sus mesas y los antros prueban las bocinas como si necesitaran confirmar cada noche que todavía pueden hacerlas sonar más fuerte. Un golpe de música hace vibrar las ventanas del Museo de los Presidentes. —¿Es realmente necesario ese escándalo? —pregunta con solemnidad. —¡No es escándalo, es ambiente! —responde un antro mientras enciende sus luces de colores. —Lleva usted tres horas reproduciendo el mismo ruido. —¡No es el mismo! Ese fue el remix. —¿Y cuál es la diferencia? —Que este trae más bajo. La siguiente descarga hace temblar nuevamente los cristales. —Confirmo —dice el Museo de la Revolución—. Hubo una detonación. —Fue el bajo —explica el Museo de las Aves. —Pues sonó como cañonazo. —A mí me despertó hasta el águila —se queja el de las Aves. Desde otro extremo de la calle, un restaurante intenta tranquilizarlos. —Tampoco exageren. La gente sólo viene a cenar y pasar un buen rato. —Tú no eres el problema —responde el Museo del Sarape—. Son esos muchachos de las luces. —¡La noche es joven! —grita el antro. —Nosotros no —contesta el museo. Los bares sueltan una carcajada. Los antros aumentan el volumen y los viejos recintos culturales comienzan a discutir entre ellos. —¡Silencio! Aquí se resguarda la historia —ordena el Museo de los Presidentes. —¡Y aquí se está haciendo historia, jefe! —responde el antro. —Difícilmente llamaríamos histórico a bailar sobre una mesa. —Depende de quién esté bailando. —Esto es una falta de respeto. —Esto es sábado. La discusión comienza a crecer. Los museos exigen silencio; los antros reclaman su derecho a la fiesta. Los restaurantes piden que no espanten a los clientes y las cantinas observan desde lejos, divertidas, porque llevan décadas presenciando la misma pelea con diferentes protagonistas. Entonces se abre una puerta en el antiguo callejón. —Ya bájenle los dos —ordena El Cerdo de Babel.

Su voz no es la de un museo ni la de un antro. Tiene algo de tabernero, artista, cocinero y viejo amigo. Lleva más de veinte años escuchando discusiones alrededor de sus mesas y sabe que casi todas pueden resolverse con conversación, música a un volumen razonable y algo para compartir. —Tú no te metas —le dice el antro—. También eres bar. —Taberna —corrige El Cerdo. —Es lo mismo. —Por eso todavía te falta barrio. Los museos intentan aprovechar la intervención. —Explícale que el Centro Histórico merece respeto —pide el Museo de los Presidentes. —Y ustedes entiendan que un Centro sin gente viva termina convertido en una vitrina —responde El Cerdo. —¿De qué lado estás? —pregunta el Museo del Sarape. —De los dos. Por eso sigo aquí. El Cerdo de Babel conoce bien esa frontera. En sus paredes han convivido pinturas y carteles; alrededor de sus mesas se han sentado artistas, músicos, escritores, estudiantes, bohemios y personas que solamente llegaron buscando una cerveza. Ha demostrado que una exposición puede compartir espacio con una taberna y que el arte no siempre necesita silencio para ser contemplado. —Yo también pongo música —les recuerda a los museos. —Pero no haces temblar mis marcos —responde el de los Presidentes. —Y yo también exhibo arte —les dice a los antros. —Pero vendes cerveza. —Una cosa no cancela la otra. El Museo de la Revolución lo mira con desconfianza. —¿Entonces propones una tregua? —Propongo convivencia. Ustedes cuidan lo que fuimos; ellos celebran lo que somos. —¿Y tú qué haces? —pregunta el Museo de las Aves. El Cerdo piensa la respuesta. —Yo sirvo otra ronda mientras averiguamos en qué nos vamos a convertir. El antro baja un poco el volumen. —¿Así? Los museos revisan sus ventanas. —Un poco más —pide el del Sarape. —Tampoco abuses, abuelo. —Tengo tejidos más antiguos que todos tus clientes juntos. —Pero ninguno baila. —Porque tienen dignidad. El Cerdo de Babel golpea suavemente una mesa. —Ya empezaron otra vez. Todos callan. La vieja taberna sabe que el Centro necesita a ambos. Sin los museos perdería la memoria; sin restaurantes, bares y espacios nocturnos podría perder la vida. Uno conserva las historias que ya ocurrieron. Los otros producen las anécdotas que quizá serán contadas mañana. —Además —dice El Cerdo—, no son tan diferentes. —Nosotros no tenemos nada en común con ellos —protesta el Museo de los Presidentes. —Claro que sí. Ustedes guardan personajes, objetos y acontecimientos. Los bares también. —¿Qué clase de acontecimientos? —Amores, peleas, canciones, reencuentros, promesas y decisiones tomadas después de la tercera cerveza. —Eso no es patrimonio. —Espérate unos cincuenta años. Los restaurantes se ríen. Hasta el Museo de la Revolución parece relajar la guardia. —¿Y qué guardan los antros? —pregunta el Museo de las Aves. —Oídos dañados —responde El Cerdo. Ahora ríen los museos. —¡Traición! —grita el antro. —Experiencia —corrige la taberna. Durante unos minutos, el volumen disminuye. Los museos vuelven a acomodarse en la oscuridad y la vida nocturna continúa sin intentar derribar las fachadas con cada canción. El Cerdo de Babel permanece despierto entre ambos mundos. No es completamente museo ni solamente bar. Puede colgar una obra de arte sobre una pared y colocar debajo una mesa con bebidas. Habita un espacio cuyas paredes conocieron otras épocas y lo llena con las voces del presente. Es memoria con música. Historia servida junto a una cerveza. —¿Ya podemos seguir con la fiesta? —pregunta el antro. —Sí —responde El Cerdo—. Pero recuerden que tienen vecinos. —¿Los museos? —Los siglos. La música vuelve a sonar, esta vez un poco más baja. Dentro de sus salas, los museos escuchan a los jóvenes cantar una canción que desconocen. El Museo del Sarape intenta seguir el ritmo; el de los Presidentes finge no hacerlo y el Museo de las Aves descubre que algunas voces desafinadas resultan más escandalosas que toda su colección. —No cantan bien —dictamina. —Pero están vivos —responde El Cerdo de Babel. Y esa noche, al menos por un momento, la memoria y la fiesta consiguen convivir en paz. Horas después, la música se apaga. Las calles quedan vacías y el silencio vuelve a ocupar el Centro. Desde el norte, las nuevas torres observan las viejas fachadas. —¿No les preocupa que algún día la gente deje de venir? —pregunta una de ellas. La Alameda mueve lentamente sus árboles. —Mientras los saltillenses sigan diciendo “voy al Centro”, siempre regresarán. Porque en Saltillo, ir al Centro no es solamente trasladarse a un lugar. Es volver. La Catedral marca la hora. Las plazas cierran los ojos y, durante unos minutos, todos guardan silencio. Entonces comienza a escapar nuevamente el aroma del café. —Despierten —dice Café Oso—. Ya amaneció. Y el Centro vuelve a contar su historia.