‘Siempre serás parte de nuestra comunidad Margarita Maza de Juárez’: rinden homenaje a Ian Gael en Saltillo

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    ‘Siempre serás parte de nuestra comunidad Margarita Maza de Juárez’: rinden homenaje a Ian Gael en Saltillo
    Compañeros de Ian Gael acudieron a despedirlo y reunieron flores junto con padres de familia para acompañar los servicios funerarios. HOMERO SÁNCHEZ

Compañeros y docentes de la Margarita Maza de Juárez acompañaron a la familia del adolescente de 13 años, a quien recuerdan por su participación, disposición para trabajar en equipo y nobleza

Este jueves, familiares y amigos despidieron a Ian Gael “N”, adolescente de 13 años que perdió la vida en un accidente automovilístico registrado la noche del martes en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo.

Para sus compañeros y maestros de la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez, Ian Gael no era solamente un alumno más, pues era reconocido por su participación en clase, su disposición para trabajar con los demás y, sobre todo, por su corazón noble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-secundaria-margarita-maza-despide-a-ian-gael-fallecido-en-siniestro-vial-AC23563605

La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a sus compañeros de 2°C, por lo que durante la jornada escolar de este jueves los estudiantes permanecieron en silencio y con incredulidad ante lo ocurrido.

Ante la pérdida de Ian Gael, la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez expresó a través de redes sociales sus condolencias a familiares y seres queridos, a nombre de directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo.

“Siempre serás parte de nuestra comunidad MMJ”, publicó la institución.

COMPAÑEROS ACUDEN A DESPEDIRLO

Después del receso, alrededor de la mitad del grupo acudió a realizar una guardia para acompañar a Ian Gael a la funeraria, en medio de una jornada que dejó afectada a la comunidad educativa.

$!La comunidad de la Secundaria Margarita Maza de Juárez despidió a Ian Gael, estudiante de segundo grado que falleció tras un accidente vial registrado la noche del martes.
La comunidad de la Secundaria Margarita Maza de Juárez despidió a Ian Gael, estudiante de segundo grado que falleció tras un accidente vial registrado la noche del martes.

La dirección de la secundaria llevó una corona, mientras que padres de familia y el grupo del adolescente reunieron flores para hacerlas llegar durante los servicios funerarios.

La Fiscalía General del Estado informó que hay una persona detenida por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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