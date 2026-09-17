‘Siempre serás parte de nuestra comunidad Margarita Maza de Juárez’: rinden homenaje a Ian Gael en Saltillo

Este jueves, familiares y amigos despidieron a Ian Gael “N”, adolescente de 13 años que perdió la vida en un accidente automovilístico registrado la noche del martes en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo. Para sus compañeros y maestros de la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez, Ian Gael no era solamente un alumno más, pues era reconocido por su participación en clase, su disposición para trabajar con los demás y, sobre todo, por su corazón noble.

La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a sus compañeros de 2°C, por lo que durante la jornada escolar de este jueves los estudiantes permanecieron en silencio y con incredulidad ante lo ocurrido. Ante la pérdida de Ian Gael, la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez expresó a través de redes sociales sus condolencias a familiares y seres queridos, a nombre de directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo. “Siempre serás parte de nuestra comunidad MMJ”, publicó la institución. COMPAÑEROS ACUDEN A DESPEDIRLO Después del receso, alrededor de la mitad del grupo acudió a realizar una guardia para acompañar a Ian Gael a la funeraria, en medio de una jornada que dejó afectada a la comunidad educativa.

La dirección de la secundaria llevó una corona, mientras que padres de familia y el grupo del adolescente reunieron flores para hacerlas llegar durante los servicios funerarios. La Fiscalía General del Estado informó que hay una persona detenida por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.