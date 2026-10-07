Sierra de Zapalinamé celebra 30 años como reserva natural de Coahuila

La Sierra de Zapalinamé de Saltillo cumple 30 años bajo protección oficial y lo celebrará con un programa de actividades ambientales, culturales y comunitarias que busca recordar tres décadas de esfuerzos para conservar uno de los principales patrimonios naturales de Saltillo y la Región Sureste de Coahuila. La reserva fue decretada el 15 de octubre de 1996 como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, con una superficie de 25 mil 768.68 hectáreas distribuidas en Saltillo y Arteaga. Actualmente tiene la categoría de Reserva Natural Estatal y constituye parte de un corredor biológico de conservación.

Protección de la Fauna Mexicana A.C. fue designada responsable de su operación desde 1996 e inició formalmente actividades en mayo de 1997. Desde entonces desarrolla programas de educación ambiental, restauración de áreas degradadas, manejo de recursos, desarrollo comunitario, recreación ordenada y conservación de especies. Las actividades conmemorativas se extenderán del 9 al 22 de octubre. Uno de los eventos centrales será el Día de Campo con Sabor a Sierra, programado para el sábado 10 de octubre en el Cañón de San Lorenzo, con actividades desde las 10:00 horas. La jornada contempla talleres educativos, recorridos guiados por el sendero La Casa de Lorenza, demostraciones sobre manejo seguro de serpientes, actividades relacionadas con aves rapaces, venta de alimentos y productos elaborados por habitantes de comunidades serranas, música regional y un encuentro de guardaparques.

También participará el programa Correo Real, dedicado al monitoreo y conservación de la mariposa monarca, con información sobre plantas nativas, reporte de avistamientos y educación ambiental. La importancia de Zapalinamé trasciende su valor paisajístico. Información de la propia reserva señala que alrededor del 40% del agua utilizada en Saltillo tiene origen en esta sierra. Durante 2025 se reforestaron 44.83 hectáreas con 27 mil 775 plantas nativas.

Además, los programas de manejo reportan obras de conservación de suelo, brechas cortafuego, retiro de material combustible y acciones para proteger especies prioritarias de flora y fauna.

Treinta años después de su decreto, Zapalinamé llega a su aniversario convertida en una pieza fundamental para la protección del agua, la biodiversidad y la calidad ambiental de Saltillo.