Sierra de Zapalinamé celebra 30 años como reserva natural de Coahuila

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    Sierra de Zapalinamé celebra 30 años como reserva natural de Coahuila
    La Sierra de Zapalinamé fue decretada área natural protegida el 15 de octubre de 1996. Las actividades conmemorativas se extenderán del 9 al 22 de octubre. ARCHIVO

La reserva fue decretada el 15 de octubre de 1996 con una superficie de 25 mil 768 hectáreas y hoy mantiene distintos esquemas de conservación en alrededor de 30 mil hectáreas

La Sierra de Zapalinamé de Saltillo cumple 30 años bajo protección oficial y lo celebrará con un programa de actividades ambientales, culturales y comunitarias que busca recordar tres décadas de esfuerzos para conservar uno de los principales patrimonios naturales de Saltillo y la Región Sureste de Coahuila.

La reserva fue decretada el 15 de octubre de 1996 como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, con una superficie de 25 mil 768.68 hectáreas distribuidas en Saltillo y Arteaga. Actualmente tiene la categoría de Reserva Natural Estatal y constituye parte de un corredor biológico de conservación.

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Protección de la Fauna Mexicana A.C. fue designada responsable de su operación desde 1996 e inició formalmente actividades en mayo de 1997. Desde entonces desarrolla programas de educación ambiental, restauración de áreas degradadas, manejo de recursos, desarrollo comunitario, recreación ordenada y conservación de especies.

Las actividades conmemorativas se extenderán del 9 al 22 de octubre. Uno de los eventos centrales será el Día de Campo con Sabor a Sierra, programado para el sábado 10 de octubre en el Cañón de San Lorenzo, con actividades desde las 10:00 horas.

La jornada contempla talleres educativos, recorridos guiados por el sendero La Casa de Lorenza, demostraciones sobre manejo seguro de serpientes, actividades relacionadas con aves rapaces, venta de alimentos y productos elaborados por habitantes de comunidades serranas, música regional y un encuentro de guardaparques.

$!El Cañón de San Lorenzo concentrará las principales actividades del aniversario el 10 de octubre.
El Cañón de San Lorenzo concentrará las principales actividades del aniversario el 10 de octubre. CORTESÍA

También participará el programa Correo Real, dedicado al monitoreo y conservación de la mariposa monarca, con información sobre plantas nativas, reporte de avistamientos y educación ambiental.

La importancia de Zapalinamé trasciende su valor paisajístico. Información de la propia reserva señala que alrededor del 40% del agua utilizada en Saltillo tiene origen en esta sierra. Durante 2025 se reforestaron 44.83 hectáreas con 27 mil 775 plantas nativas.

Además, los programas de manejo reportan obras de conservación de suelo, brechas cortafuego, retiro de material combustible y acciones para proteger especies prioritarias de flora y fauna.

$!Las actividades conmemorativas se extenderán del 9 al 22 de octubre.
Las actividades conmemorativas se extenderán del 9 al 22 de octubre. CORTESÍA

Treinta años después de su decreto, Zapalinamé llega a su aniversario convertida en una pieza fundamental para la protección del agua, la biodiversidad y la calidad ambiental de Saltillo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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