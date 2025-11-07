Sin amenazas en Coahuila, pero Fiscalía activa protocolo de protección a munícipes

Aunque en Coahuila no se registran amenazas contra alcaldes, la Fiscalía General del Estado (FGE) implementará medidas preventivas de protección para algunos presidentes municipales, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

El funcionario aclaró que dichas acciones no responden a un riesgo inminente ni a amenazas directas, sino a una estrategia de prevención y coordinación institucional tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Ternium enciende las alarmas en Monclova con posible cierre en 2026

“Por instrucción del gobernador, me comuniqué personalmente con algunos alcaldes. En Coahuila tenemos que estar consolidados como gabinete de seguridad”, expresó Fernández Montañez.

En conferencia de prensa, el fiscal anunció también que la dependencia recibió un recurso extraordinario proveniente del Impuesto Sobre Nóminas, el cual se destinará a la digitalización de carpetas de investigación, la mejora de infraestructura y las condiciones laborales del personal.

“Entiendo el debate a nivel federal, pero en Coahuila siempre consideraremos la seguridad como una prioridad”, subrayó.

Fernández destacó que en los últimos 11 meses se han obtenido los mejores indicadores de seguridad en 18 años, con una reducción notable de homicidios y feminicidios, todos ellos resueltos, así como avances en vigilancia remota en tiempo real.

Asimismo, adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa de Ley Orgánica para fortalecer el marco institucional de la Fiscalía, “la mejor del país”, según dijo, tras su análisis con especialistas y grupos de interés.

TE PUEDE INTERESAR: Policías evitan tragedia en Torreón: salvan a joven que intentó quitarse la vida

En materia operativa, informó que ya se han entregado más de 960 patrullas a los municipios, además de reforzar las distintas regiones con vehículos estatales, casetas y equipo de vigilancia.

El fiscal anunció también que se incorporarán nuevos ministerios públicos, peritos y agentes de investigación, además de la instalación de un nuevo cuartel en la Región Carbonífera.

Respecto al reciente enfrentamiento armado en el norte del estado, detalló que siete personas permanecen bajo prisión preventiva y que se girarán órdenes de aprehensión contra otros cuatro implicados. En total, los detenidos enfrentan alrededor de siete delitos, entre ellos agresiones a autoridades y homicidios.

Como parte de la respuesta al operativo, fueron desplegados 200 elementos de seguridad estatal, vehículos, helicópteros y personal de la Marina para reforzar el blindaje en municipios como Candela y Lampazos.