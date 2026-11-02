Sin definición, primer mesa de diálogo con estudiantes del Tec Saltillo; escuchan demandas de Burros Pardos

Durante el séptimo día de bloqueo del bulevar Venustiano Carranza y la primera jornada formal de negociaciones, el conflicto estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo permanecía este lunes sin una solución anunciada, luego del primer encuentro entre representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos y abogados de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Aunque la reunión estaba programada para las 11:00 horas, los primeros reportes ubicaron su inicio después de las 11:30 horas. Las conversaciones se prolongaron durante el día y, hasta el corte de las 20:00 horas, ninguna de las partes había informado sobre acuerdos concretos para levantar el plantón o reanudar las actividades presenciales.

La comisión jurídica federal acudió para revisar las nueve exigencias del pliego petitorio, relacionadas con presuntos casos de acoso y hostigamiento, infraestructura, transparencia administrativa y garantías contra represalias. Mientras transcurrían las negociaciones, los estudiantes mantuvieron el campamento sobre el bulevar y continuaron con su agenda de actividades artísticas y culturales, sin modificar su postura respecto al bloqueo. Durante la jornada, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila acudió al plantón, por instrucciones de su presidente, José Ángel Rodríguez Canales, para observar las manifestaciones y acompañar a los estudiantes en el ejercicio de sus derechos de expresión y protesta pacífica. Por su parte, la Fiscalía General del Estado recibió denuncias relacionadas con daños materiales y desplegó personal para atender señalamientos de amenazas y divulgación de información personal de manifestantes. Los estudiantes también difundieron imágenes de trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados en el área conocida como “El Ejido”, cuya recuperación forma parte de sus demandas.

La incertidumbre alcanza además al lanzamiento del picosatélite Burro Pardo, programado para este próximo 6 de noviembre, a las 10:00 horas, en el estadio Carlos Roldán Sanders, sin que se haya informado si el conflicto afectará esta actividad académica. Las negociaciones tienen prevista una segunda jornada este martes 3 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, mientras permanece pendiente una definición sobre el futuro del bloqueo.

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