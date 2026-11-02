Sin definición, primer mesa de diálogo con estudiantes del Tec Saltillo; escuchan demandas de Burros Pardos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Sin definición, primer mesa de diálogo con estudiantes del Tec Saltillo; escuchan demandas de Burros Pardos
    Mantienen estudiantes bloqueo mientras avanzan negociaciones con el TecNM OMAR SAUCEDO

Tras siete días de bloqueo en Venustiano Carranza, estudiantes y autoridades federales iniciaron negociaciones sin que, al cierre de la jornada, se informaran acuerdos al conflicto

Durante el séptimo día de bloqueo del bulevar Venustiano Carranza y la primera jornada formal de negociaciones, el conflicto estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo permanecía este lunes sin una solución anunciada, luego del primer encuentro entre representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos y abogados de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Aunque la reunión estaba programada para las 11:00 horas, los primeros reportes ubicaron su inicio después de las 11:30 horas. Las conversaciones se prolongaron durante el día y, hasta el corte de las 20:00 horas, ninguna de las partes había informado sobre acuerdos concretos para levantar el plantón o reanudar las actividades presenciales.

Inician negociaciones entre estudiantes y autoridades del Tec Saltillo tras siete días de conflicto

La comisión jurídica federal acudió para revisar las nueve exigencias del pliego petitorio, relacionadas con presuntos casos de acoso y hostigamiento, infraestructura, transparencia administrativa y garantías contra represalias.

Mientras transcurrían las negociaciones, los estudiantes mantuvieron el campamento sobre el bulevar y continuaron con su agenda de actividades artísticas y culturales, sin modificar su postura respecto al bloqueo.

Durante la jornada, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila acudió al plantón, por instrucciones de su presidente, José Ángel Rodríguez Canales, para observar las manifestaciones y acompañar a los estudiantes en el ejercicio de sus derechos de expresión y protesta pacífica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado recibió denuncias relacionadas con daños materiales y desplegó personal para atender señalamientos de amenazas y divulgación de información personal de manifestantes.

Los estudiantes también difundieron imágenes de trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados en el área conocida como “El Ejido”, cuya recuperación forma parte de sus demandas.

FGE recibe denuncias por daños, amenazas y filtración de datos de estudiantes del Tec Saltillo

La incertidumbre alcanza además al lanzamiento del picosatélite Burro Pardo, programado para este próximo 6 de noviembre, a las 10:00 horas, en el estadio Carlos Roldán Sanders, sin que se haya informado si el conflicto afectará esta actividad académica.

Las negociaciones tienen prevista una segunda jornada este martes 3 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, mientras permanece pendiente una definición sobre el futuro del bloqueo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
estudiantes
Manifestaciones

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
true

Estados Unidos, una elección histórica

Desde haciendas virreinales hasta bosques cubiertos de niebla, diversos rincones de México han servido como escenario para clásicos del cine de terror nacional e internacional.

¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
La excepcional interpretación de Arturo de Córdova en El Esqueleto de la Señora Morales, comedia negra de nuestro cine mexicano

Macario, El esqueleto de la señora Morales, Maclovia... Estas son las mejores películas de Día de Muertos de la época de oro del Cine Mexicano (videos)
Las investigaciones apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma por un monto de 2 mil 450 millones de pesos.

FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero
La Selección Mexicana quedó a una victoria de asegurar una medalla en Dakar 2026, luego de superar a Turquía en los cuartos de final del beisbol 5 mixto.

Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5