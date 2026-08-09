Sindicato automotriz donará patrulla y oficina móvil para reforzar seguridad en Derramadero

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores del valle de Derramadero, la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana anunció la donación de una patrulla y una oficina móvil que serán destinadas a labores de vigilancia en este sector de Saltillo.

El dirigente sindical explicó que la organización decidió contribuir directamente al fortalecimiento de la seguridad en Derramadero mediante la entrega de una unidad policial y un módulo que funcionará como punto de vigilancia, con la intención de ampliar la capacidad de respuesta y mantener una mayor presencia de las autoridades.

El anuncio fue realizado por Guillermo Díaz Castañeda, secretario general de la Sección 23, durante el Festival Anual de Entrega de Prestaciones, evento al que acudió como invitado el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

La medida busca beneficiar principalmente a la población trabajadora que diariamente se desplaza hacia el corredor industrial, además de contribuir a preservar la tranquilidad de quienes viven y laboran en esta zona.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció el respaldo de la Sección 23 y destacó que la donación permitirá estrechar aún más la coordinación entre el sindicato y el Gobierno Municipal en materia de seguridad.

El edil señaló que la prioridad es mantener condiciones de tranquilidad para las familias y trabajadores de Derramadero, particularmente ante el crecimiento que registra esta zona industrial y el incremento en la movilidad vehicular.

Díaz González destacó además la participación ciudadana como uno de los componentes de la estrategia de seguridad municipal. De acuerdo con el alcalde, actualmente más de 139 mil personas forman parte de 640 grupos de WhatsApp utilizados como canales de comunicación y coordinación con las autoridades.

A esta estructura se suma la Sección 23, que cuenta con más de 10 mil integrantes, quienes representan una parte importante de la fuerza laboral vinculada con la actividad industrial de Saltillo.

En el encuentro también estuvo presente Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, con quien se mantiene la coordinación para fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia.

El alcalde aprovechó el evento para destacar también los avances en la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, proyecto que, afirmó, permitirá mejorar tanto la movilidad como la seguridad de quienes diariamente utilizan esta vía.

Javier Díaz señaló que la obra es resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y del impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Recordó que la ampliación de esta carretera había sido una demanda planteada durante más de dos décadas.

La modernización de la vialidad, añadió, permitirá reducir los tiempos de traslado entre Saltillo y Derramadero, lo que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

El alcalde sostuvo que disminuir las horas que los trabajadores permanecen en el tráfico no sólo representa una mejora en la movilidad, sino también la posibilidad de disponer de más tiempo para convivir con sus familias.

Con la donación de la patrulla y la oficina móvil, la Sección 23 busca sumarse de manera directa a las acciones de prevención y vigilancia en Derramadero, mientras que el Municipio mantiene la estrategia de coordinación con los sectores productivos y laborales para atender las necesidades de seguridad de la zona.