Solicitan ayuda para localizar a joven de 27 años desaparecido en Saltillo

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    Solicitan ayuda para localizar a joven de 27 años desaparecido en Saltillo
    Como seña particular, Gerardo Ángel Alvarado tiene un tatuaje en el pecho con la imagen de un casco troyano. REDES SOCIALES

La Comisión de Búsqueda de Coahuila detalló que el joven vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y tenis del mismo color cuando se le vio por última vez

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Gerardo Ángel Alvarado Contreras, de 27 años, quien fue visto por última vez el pasado 16 de octubre de 2026 en Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, el joven mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada y tiene tez aperlada. Su cabello es corto, lacio y castaño oscuro; sus ojos son grandes y de color café.

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Como seña particular, cuenta con un tatuaje en el pecho con la imagen de un casco troyano, característica que podría ayudar a identificarlo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y tenis del mismo color. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que se le vio por última vez.

La dependencia pidió a la población que, en caso de contar con información que contribuya a dar con su paradero, se comunique a los números habilitados para recibir reportes: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199.

Cualquier dato puede ser importante para las labores de búsqueda, por lo que las autoridades exhortaron a compartir la ficha para ampliar su difusión.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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