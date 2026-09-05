Sorprenden a tres ‘cochinones’ tirando basura y escombro en Saltillo; son detenidos

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    Sorprenden a tres ‘cochinones’ tirando basura y escombro en Saltillo; son detenidos
    En distintos puntos de Saltillo se detectaron a los infractores mientras arrojaban basura y escombro en lugares no autorizados. CORTESÍA

La Policía Ambiental realizó tres detenciones en distintos puntos de Saltillo gracias a reportes ciudadanos y la vigilancia mediante cámaras del C2

Tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de Saltillo luego de ser sorprendidos presuntamente arrojando basura y escombro en terrenos y espacios no autorizados, como parte de las acciones implementadas por la Policía Ambiental para combatir estas prácticas.

Los casos fueron atendidos mediante reportes ciudadanos y el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), lo que permitió a los elementos municipales intervenir directamente en los sitios donde se detectaron las irregularidades.

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Estas acciones forman parte del programa “Tómala Cochino”, impulsado por la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, mediante el cual se busca tanto generar conciencia entre la población sobre el manejo adecuado de los residuos como sancionar a quienes utilicen la vía pública o predios no autorizados como depósitos de basura.

El primer caso ocurrió en la colonia Mirasierra, luego de que un ciudadano alertara a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría sobre un hombre que aparentemente estaba descargando escombro de un camión de volteo.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Ambiental acudieron al lugar señalado y localizaron tanto el vehículo como al hombre que presuntamente realizaba la descarga. En el sitio fue detenido Tomás “N”, de 64 años.

$!La Policía Ambiental atendió reportes ciudadanos y apoyó sus operativos con la vigilancia de las cámaras del C2.
La Policía Ambiental atendió reportes ciudadanos y apoyó sus operativos con la vigilancia de las cámaras del C2. CORTESÍA

Un segundo caso fue detectado directamente mediante las cámaras de vigilancia del C2. Los monitoristas observaron a un hombre cuando arrojaba basura en un predio ubicado en el cruce del Periférico Luis Echeverría y J. Mery.

La información fue canalizada a los elementos de la Policía Ambiental, quienes acudieron al punto y detuvieron a Francisco Rafael “N”, de 29 años.

La tercera intervención tuvo lugar en la colonia Nueva Imagen. En este caso, nuevamente un ciudadano utilizó los grupos de WhatsApp de seguridad para reportar que un hombre estaba arrojando basura desde una camioneta en un terreno baldío.

Los agentes acudieron al sitio tras recibir la alerta y encontraron al probable responsable, identificado como José Gregorio “N”, de 60 años, quien fue detenido.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme al procedimiento establecido.

$!Uno de los detenidos fue sorprendido mientras presuntamente arrojaba basura en un terreno baldío de Saltillo.
Uno de los detenidos fue sorprendido mientras presuntamente arrojaba basura en un terreno baldío de Saltillo. CORTESÍA

La titular de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, hizo un llamado a los habitantes de Saltillo para denunciar este tipo de conductas y contribuir a mantener limpios los espacios públicos y terrenos de la ciudad.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 844-414-11-14, correspondiente a la Policía Municipal, donde la ciudadanía puede alertar sobre personas que arrojen basura o escombro en sitios no permitidos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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