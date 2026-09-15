Sujeto es detenido con motocicleta robada, en Saltillo

Elementos del Grupo de Investigación y Combate al Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad lograron la detención de un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con el reporte, el robo se registró el pasado 14 de mayo de 2026, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la colonia Francisco I. Madero.

Como parte de las investigaciones y de un operativo implementado en el sector, los agentes ubicaron al conductor cuando circulaba por el cruce de las calles Ramos Arizpe y Manuel Acuña.