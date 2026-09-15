Sujeto es detenido con motocicleta robada, en Saltillo
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se paseaba con ella en el centro de la ciudad, haciendo ruidos para llamar la atención
Elementos del Grupo de Investigación y Combate al Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad lograron la detención de un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.
De acuerdo con el reporte, el robo se registró el pasado 14 de mayo de 2026, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la colonia Francisco I. Madero.
Como parte de las investigaciones y de un operativo implementado en el sector, los agentes ubicaron al conductor cuando circulaba por el cruce de las calles Ramos Arizpe y Manuel Acuña.
El detenido fue identificado como Vicente Guadalupe N., de 41 años, alias “El Chente”, con domicilio en la colonia Satélite Sur. Tras su detención, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de receptación dolosa.
La motocicleta recuperada es una Italika FT150, modelo 2024, y no portaba placas de circulación.
La unidad quedó bajo resguardo en los patios de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, donde permanecerá mientras se realizan las diligencias correspondientes.