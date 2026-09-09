Sujeto prende fuego a su propia casa, en Saltillo

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Saltillo
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    Sujeto prende fuego a su propia casa, en Saltillo
    Elementos de cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego.
    Sujeto prende fuego a su propia casa, en Saltillo

Sujetó bajo los efectos de las drogas le prendió fuego a su propia casa ubicada en la colonia Las Teresitas

Un hombre, presuntamente bajo los efectos de las drogas, provocó un incendio en su propia vivienda la noche de este martes, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Huachichiles y Vicente Suárez, en la colonia Nuevo Teresitas, donde policías municipales sometieron al hombre, quien se encontraba al interior del inmueble afectado por el fuego.

De acuerdo con vecinos, no sería la primera ocasión en que el hombre provoca un incendio en su vivienda, situación que, señalaron, ha representado un riesgo para los inmuebles cercanos y los vehículos que permanecen estacionados en el sector.

En esta ocasión, las llamas afectaron principalmente la cochera y dos recámaras, donde se encontraban almacenadas prendas de vestir, muebles y otros artículos.

El incendio generó una columna de humo que alcanzó aproximadamente 10 metros de altura, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron con dos camiones para realizar las labores de combate.

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Al ingresar al inmueble, los bomberos localizaron al hombre en el interior, mientras que los agentes preventivos procedieron a asegurarlo y posteriormente lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar los delitos por los que permanecerá bajo investigación y definir su situación legal.

Las labores para controlar completamente el incendio se prolongaron durante aproximadamente una hora y media, hasta que los bomberos lograron sofocar las llamas y descartar mayores riesgos en el lugar.

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