Sujeto roba auto y lo choca contra un poste, en Saltillo

Muy poco le duró el gusto a un sujeto que robó un vehículo estacionado y terminó por chocarlo contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El responsable huyó y dejó abandonado el automóvil Nissan Tsuru, color amarillo, con placas FPF-099-B. La unidad es propiedad de Mario N., quien señaló que el hurto ocurrió cerca de las dos de la tarde, al exterior de su lugar de trabajo. Labora en una reconocida refaccionaria ubicada en la calle Alberto Paniagua y la calzada Francisco I. Madero.

Mientras acudió a comer, el delincuente aprovechó su ausencia para apoderarse del vehículo, que se encontraba estacionado. Según las cámaras de seguridad, alrededor de las 2:00 de la tarde se observó a un hombre con vestimenta oscura. En cuestión de segundos abrió la puerta y se llevó el automóvil.

Media hora más tarde, recibió una llamada de un elemento de la Policía Municipal y Tránsito, quien le informó que su auto había sido localizado en el cruce de Pablo L. Sidar, esquina con la calle La Cerca. El vehículo había sido chocado de frente contra una columna de concreto, lo que provocó daños en la parte frontal. A su llegada al sitio del percance, su coche ya estaba a bordo de una grúa para ser trasladado a un corralón municipal.

Será ante el agente del Ministerio Público del grupo de robos donde deberá tramitar la recuperación del vehículo. Asimismo, tendrá que interponer una denuncia formal por el delito de robo de vehículo automotor y los daños ocasionados.