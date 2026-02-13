Sujeto roba auto y lo choca contra un poste, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Sujeto roba auto y lo choca contra un poste, en Saltillo
    El vehículo presentó un daño visible en la parte delantera.
    Sujeto roba auto y lo choca contra un poste, en Saltillo

Muy poco le duró el gusto a un robacoches al chocar el vehículo contra un poste en la colonia Mitras

Muy poco le duró el gusto a un sujeto que robó un vehículo estacionado y terminó por chocarlo contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El responsable huyó y dejó abandonado el automóvil Nissan Tsuru, color amarillo, con placas FPF-099-B. La unidad es propiedad de Mario N., quien señaló que el hurto ocurrió cerca de las dos de la tarde, al exterior de su lugar de trabajo. Labora en una reconocida refaccionaria ubicada en la calle Alberto Paniagua y la calzada Francisco I. Madero.

TE PUEDE INTERESAR: Se atraviesa y provoca fuerte colisión al poniente de Saltillo; presuntamente ebria

Mientras acudió a comer, el delincuente aprovechó su ausencia para apoderarse del vehículo, que se encontraba estacionado. Según las cámaras de seguridad, alrededor de las 2:00 de la tarde se observó a un hombre con vestimenta oscura. En cuestión de segundos abrió la puerta y se llevó el automóvil.

Media hora más tarde, recibió una llamada de un elemento de la Policía Municipal y Tránsito, quien le informó que su auto había sido localizado en el cruce de Pablo L. Sidar, esquina con la calle La Cerca. El vehículo había sido chocado de frente contra una columna de concreto, lo que provocó daños en la parte frontal. A su llegada al sitio del percance, su coche ya estaba a bordo de una grúa para ser trasladado a un corralón municipal.

Será ante el agente del Ministerio Público del grupo de robos donde deberá tramitar la recuperación del vehículo. Asimismo, tendrá que interponer una denuncia formal por el delito de robo de vehículo automotor y los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Entre los cuestionamientos a su gestión se mencionó su negativa a incluir mayor presencia femenina en el libro México.

SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo y habla de trámite administrativo

Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
Consideran que se puede aprovechar la fecha para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas.

UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico

true

Semana de 40 horas: los impactos que traerá
true

Morena: Patología y política
Experiencias especiales impulsan reservaciones este 14 de febrero

Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo