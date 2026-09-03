Sujeto roba dinero de una camioneta estacionada, en el centro de Saltillo (video)

Un hombre ingresó a una camioneta estacionada en la zona Centro de Saltillo y sustrajo un sobre que contenía aproximadamente 28 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Laura de N. informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas sobre la calle Ramón Corona.

En las cámaras de seguridad proporcionadas por la afectada a las autoridades se observa a un hombre que recorre la zona y revisa los vehículos estacionados.

Al llegar al cruce con la calzada Emilio Carranza, el individuo regresó hacia el oriente y abrió la puerta de una camioneta Dodge RAM.

El hombre ingresó al vehículo y permaneció en el interior durante algunos momentos. Posteriormente, tomó un sobre que se encontraba dentro de un bolso y contenía cerca de 28 mil pesos en efectivo.

Según la denuncia, el dinero era propiedad de la afectada, quien tenía previsto depositarlo en una institución bancaria para realizar un pago.