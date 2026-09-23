Vuelcan y dejan el carro abandonado, en la Saltillo-Zacatecas

Una aparatosa volcadura se registró la noche de este martes sobre la carretera federal a Zacatecas, frente a un puente que se encuentra en construcción, a la altura del ejido La Encantada.

En el percance participó un vehículo Nissan Versa, color gris, con placas de circulación FHS-281-D. Sin embargo, del conductor no se tuvo información, ya que se retiró del lugar después del accidente y dejó abandonada la unidad a un costado de la carretera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, procedieron al aseguramiento del vehículo y solicitaron su traslado a un corralón municipal, donde quedó a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público.