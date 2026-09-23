Vuelcan y dejan el carro abandonado, en la Saltillo-Zacatecas

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    Vuelcan y dejan el carro abandonado, en la Saltillo-Zacatecas
    Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
    Vuelcan y dejan el carro abandonado, en la Saltillo-Zacatecas

No hubo lesionados; los hechos se registraron a la altura del ejido La Encantada

Una aparatosa volcadura se registró la noche de este martes sobre la carretera federal a Zacatecas, frente a un puente que se encuentra en construcción, a la altura del ejido La Encantada.

En el percance participó un vehículo Nissan Versa, color gris, con placas de circulación FHS-281-D. Sin embargo, del conductor no se tuvo información, ya que se retiró del lugar después del accidente y dejó abandonada la unidad a un costado de la carretera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, procedieron al aseguramiento del vehículo y solicitaron su traslado a un corralón municipal, donde quedó a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sujetos-le-prenden-fuego-a-camioneta-en-un-corralon-en-arteaga-BB23666654

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el automóvil circulaba de sur a norte con dirección hacia Saltillo. Debido a los trabajos de construcción de un puente, el conductor tomó el camino lateral habilitado para continuar su recorrido.

Sin embargo, por causas que no fueron establecidas en el lugar, el vehículo salió de la superficie de rodamiento y terminó sobre un montículo de tierra, lo que provocó que volcara.

Paramédicos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para atender a los posibles ocupantes, pero al llegar no encontraron a ninguna persona en el lugar.

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El propietario deberá comparecer ante la autoridad para acreditar la propiedad del automóvil y realizar los trámites necesarios para recuperarlo, además de responder por las infracciones que correspondan.

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