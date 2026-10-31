Suma la Narro 175 integrantes al Sistema Nacional de Investigadores

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo, cuenta con 175 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que 80 de sus profesores obtuvieron el reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP 2026, distinciones que reflejan el trabajo académico y científico de la institución.

Los reconocimientos representan años de preparación, investigación y dedicación de docentes e investigadores, cuya labor también contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionistas.