Suma la Narro 175 integrantes al Sistema Nacional de Investigadores

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Saltillo
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    Suma la Narro 175 integrantes al Sistema Nacional de Investigadores
    La Universidad destacó el esfuerzo de su comunidad académica en investigación y formación profesional. CORTESÍA

Además, 80 docentes recibieron el Perfil Deseable PRODEP 2026 por su labor académica y compromiso con la educación Superior

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo, cuenta con 175 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que 80 de sus profesores obtuvieron el reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP 2026, distinciones que reflejan el trabajo académico y científico de la institución.

Los reconocimientos representan años de preparación, investigación y dedicación de docentes e investigadores, cuya labor también contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionistas.

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La institución destacó que detrás de cada distinción hay trayectorias marcadas por la perseverancia, la vocación y el compromiso con la educación Superior.

$!Los reconocimientos distinguen el trabajo de profesores comprometidos con la educación Superior.
Los reconocimientos distinguen el trabajo de profesores comprometidos con la educación Superior. CORTESÍA

FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA

La presencia de 175 integrantes en el SNII da cuenta de la participación de la comunidad académica de la Narro en las actividades de investigación, mientras que los 80 reconocimientos PRODEP corresponden a profesores que cumplen con los criterios establecidos para este perfil académico.

$!La Narro reconoce la dedicación de sus investigadores y cuerpos académicos.
La Narro reconoce la dedicación de sus investigadores y cuerpos académicos. CORTESÍA

Ambas distinciones forman parte de los indicadores de desarrollo académico de la universidad, al reconocer el trabajo de quienes combinan la enseñanza con actividades de investigación y producción de conocimiento.

$!Un total de 80 profesores de la Narro obtuvieron el Perfil Deseable PRODEP 2026.
Un total de 80 profesores de la Narro obtuvieron el Perfil Deseable PRODEP 2026. CORTESÍA

La UAAAN reconoció la trayectoria de sus investigadores y cuerpos académicos, y destacó la importancia de mantener el esfuerzo y la preparación para fortalecer sus actividades científicas y educativas.

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