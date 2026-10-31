Suma la Narro 175 integrantes al Sistema Nacional de Investigadores
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Además, 80 docentes recibieron el Perfil Deseable PRODEP 2026 por su labor académica y compromiso con la educación Superior
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo, cuenta con 175 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que 80 de sus profesores obtuvieron el reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP 2026, distinciones que reflejan el trabajo académico y científico de la institución.
Los reconocimientos representan años de preparación, investigación y dedicación de docentes e investigadores, cuya labor también contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionistas.
La institución destacó que detrás de cada distinción hay trayectorias marcadas por la perseverancia, la vocación y el compromiso con la educación Superior.
FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA
La presencia de 175 integrantes en el SNII da cuenta de la participación de la comunidad académica de la Narro en las actividades de investigación, mientras que los 80 reconocimientos PRODEP corresponden a profesores que cumplen con los criterios establecidos para este perfil académico.
Ambas distinciones forman parte de los indicadores de desarrollo académico de la universidad, al reconocer el trabajo de quienes combinan la enseñanza con actividades de investigación y producción de conocimiento.
La UAAAN reconoció la trayectoria de sus investigadores y cuerpos académicos, y destacó la importancia de mantener el esfuerzo y la preparación para fortalecer sus actividades científicas y educativas.