Coahuila: Reporta Manolo Jiménez obras y proyectos en 12 municipios durante octubre

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    Coahuila: Reporta Manolo Jiménez obras y proyectos en 12 municipios durante octubre
    Manolo Jiménez destacó las obras y programas puestos en marcha durante octubre en las distintas regiones de Coahuila. CORTESÍA

El programa En equipo le entramos contempla mejoras en servicios básicos, infraestructura urbana y espacios públicos

Al cierre de octubre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó las obras, proyectos, programas y actividades realizadas durante el mes en las distintas regiones de Coahuila, con énfasis en el trabajo coordinado con los municipios para fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de la población.

El Mandatario estatal informó que, mediante la estrategia En equipo le entramos, impulsada junto con Mejora Coahuila, durante octubre arrancaron obras y acciones en 12 municipios: Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Arteaga, Acuña, Jiménez, Monclova, Frontera, Múzquiz, Villa Unión, Castaños y Piedras Negras.

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Explicó que los trabajos incluyen mejoramiento de pavimento, bacheo, servicios de agua y drenaje, alumbrado público y rehabilitación de espacios en colonias, barrios y ejidos.

IMPULSAN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TURÍSTICA

Al hacer un recuento de las actividades, Jiménez Salinas señaló que en la Región Sureste se inauguró Expo Coahuila, un espacio destinado a eventos, convenciones y exposiciones.

$!Durante 4 días, Rodeo Saltillo reunió a más de 150 mil personas.
Durante 4 días, Rodeo Saltillo reunió a más de 150 mil personas. ARCHIVO

También destacó la realización del Rodeo Saltillo, que durante 4días reunió a más de 125 mil asistentes en actividades musicales y vaqueras, con la consecuente derrama económica.

En Arteaga, Coahuila fue sede de la Convención Nacional Ganadera, que celebró su 90 aniversario, así como de la Convención Nacional de Canacintra, que congregó a representantes del sector industrial de distintas partes del país.

En Saltillo, agregó, sostuvo una sesión plenaria con colectivos de familiares de personas desaparecidas; encabezó la inauguración del Encuentro Estatal de Salud Mental «Lo que sientes importa», y participó en la conmemoración del 42 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

A estas actividades se sumó la entrega de microcréditos y estímulos económicos del programa «Pa’ jóvenes y mujeres emprendedoras», dirigido a impulsar nuevos negocios y proyectos productivos.

Asimismo, participó en el Encuentro Regional de Coordinación entre Fiscales Federales y Estatales y sostuvo una reunión con el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, para revisar los avances de la ampliación del Puente Internacional II.

INVERSIÓN, EMPLEO Y PROGRAMAS SOCIALES

En la Región Laguna, el Gobernador resaltó la inauguración del Parque Industrial VyNMSA Torreón, infraestructura con la que se busca fortalecer la atracción de inversiones y la generación de empleos.

También acompañó la toma de protesta del general Miguel Ángel Aguirre Lara como comandante interino de la XI Región Militar.

En la Región Centro-Desierto, destacó la inauguración de la expansión de Arcosa Industries de México, en Castaños, proyecto que amplía la actividad industrial de la zona.

Mientras que en Monclova se realizó la brigada “Revísate a tiempo”, mediante la cual se acercaron servicios de prevención y detección oportuna del cáncer en la mujer.

En Piedras Negras, el Gobierno Estatal se sumó a la iniciativa ciudadana “Trabajando por Piedras Negras”, que contempla becas escolares y para el empleo, un Mercadito del Ahorro, mejoramiento de planteles educativos y apoyos sociales para las familias.

Jiménez Salinas sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de coordinación entre el Gobierno estatal, los ayuntamientos y la sociedad para atender necesidades de infraestructura, servicios y desarrollo económico en las distintas regiones de Coahuila.

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