$!Suma UAdeC 51 nuevos científicos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

Un total de 145 investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) refrendaron su permanencia, obtuvieron una promoción o ingresaron por primera vez al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) 2026, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Los resultados representan un avance en la consolidación de la comunidad científica de la institución y en el desarrollo de proyectos que fortalecen la formación académica y las vocaciones científicas. De los 145 reconocimientos obtenidos, 52 corresponden a permanencias, 42 a promociones y 51 a nuevos ingresos. Del total, 71 fueron para mujeres y 74 para hombres.

Por unidad académica, la Unidad Sureste concentró 87 reconocimientos, seguida de la Unidad Laguna con 35 y la Unidad Norte con 23. CRECE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA UNIVERSITARIA En el apartado de permanencias, 48 investigadores se mantienen en el Nivel 1, dos en el Nivel 2, uno en el Nivel 3 y uno en la categoría de Candidato. De este grupo, 25 son mujeres y 27 hombres. La Unidad Sureste registró 31 permanencias, la Unidad Laguna 15 y la Unidad Norte seis. En cuanto a los 51 nuevos ingresos, 36 corresponden a la categoría de Candidato y 15 al Nivel 1. La Unidad Sureste concentró 34 incorporaciones, mientras que la Unidad Laguna registró 10 y la Unidad Norte siete. Por género, 26 son mujeres y 25 hombres. Respecto a las 42 promociones, 24 investigadores avanzaron al Nivel 1, 16 al Nivel 2, uno al Nivel 3 y uno alcanzó la categoría de Emérito. En este grupo se encuentran 20 mujeres y 22 hombres. Por unidad, la Sureste contabilizó 22 promociones, mientras que Laguna y Norte registraron 10 cada una. David Castro Lugo, subdirector de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado, destacó el crecimiento que ha tenido la comunidad científica de la UAdeC en los últimos años. Explicó que en 2018 la Universidad contaba con 180 investigadores incorporados al SNII; para 2025 la cifra aumentó a 380, mientras que en 2026 llegó a 447. De acuerdo con las proyecciones institucionales, para 2027 se prevé alcanzar los 480 integrantes.

Castro Lugo señaló que este crecimiento no representa únicamente un reconocimiento para quienes desarrollan investigación, sino que también tiene efectos en la formación de estudiantes y en el impulso de nuevas vocaciones científicas. La actividad investigadora, añadió, ha comenzado a tener mayor presencia incluso en los programas de bachillerato, donde profesores reconocidos por el SNII comparten con los jóvenes conocimientos y experiencias derivados de sus proyectos. “Esto está generando una cultura de investigación y el desarrollo de vocaciones científicas, pues los estudiantes de bachillerato tienen ahora la posibilidad de acercarse desde una etapa temprana a proyectos, conocimientos y experiencias relacionadas con la investigación”, señaló.

El trabajo también se extiende a los programas de Licenciatura, donde los docentes incorporan a la enseñanza los conocimientos que generan mediante sus propios proyectos y líneas de investigación. Castro Lugo destacó que otro de los componentes de esta estrategia son los proyectos orientados a generar resultados de impacto para la sociedad, mediante financiamiento externo y recursos institucionales. Entre estos últimos se encuentran los Proyectos Impulsa, programa mediante el cual la UAdeC destina recursos propios para respaldar investigaciones desarrolladas por integrantes de su comunidad académica. Con los resultados del SNII 2026, la Universidad refrendó su apuesta por fortalecer la investigación, ampliar la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas y respaldar proyectos encaminados a generar aportaciones para Coahuila y el país.

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