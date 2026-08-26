Saltillo: Invita UAdeC estudiantes a participar en concurso de infografías sobre vitivinicultura

La iniciativa tiene como propósito impulsar la divulgación del conocimiento y reconocer el trabajo académico de jóvenes que desarrollen proyectos, prácticas o experiencias relacionadas con la vitivinicultura, así como sus repercusiones en los ámbitos social, productivo y territorial.

El Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias (CEII) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de su Maestría en Vitivinicultura, convocó a estudiantes de Licenciatura y Posgrado de instituciones educativas de Coahuila a participar en el Concurso de Infografías Científicas.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de cualquier programa de educación Superior o Posgrado que cuenten con experiencia en proyectos, prácticas o actividades científicas vinculadas con esta actividad, incluyendo áreas como biotecnología, microbiología, química, ingeniería, agricultura, sustentabilidad y economía regional, entre otras.

UNA MIRADA CIENTÍFICA AL SECTOR

Cada participante deberá elaborar una infografía original, clara y visualmente atractiva en la que exponga el tema científico en el que tiene experiencia, su relevancia técnica dentro del sector vitivinícola y las aportaciones que genera para la sociedad coahuilense.

Los trabajos deberán entregarse en formato PDF y contar con una resolución adecuada para su proyección. El jurado considerará aspectos como rigor científico, claridad en la comunicación, diseño, pertinencia social y contribución al sector vitivinícola.

La recepción de trabajos permanecerá abierta del 24 al 31 de agosto. Los participantes deberán enviar su infografía y datos de contacto mediante el formulario de registro disponible en la convocatoria.

Los resultados se darán a conocer el 2 de septiembre de 2026. Los 3 primeros lugares recibirán un reconocimiento y tendrán la oportunidad de participar en la grabación de un video explicativo para ampliar la información presentada en sus trabajos.

Los videos ganadores serán difundidos a través de las plataformas institucionales del CEII y se presentarán el miércoles 9 de septiembre, a las 10:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por el XII aniversario del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con la doctora Paola Meléndez, del CEII, a los teléfonos (844) 689 10 58 y (844) 869 10 58, o mediante el correo electrónico paola.melendez@uadec.edu.mx.