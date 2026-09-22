Suman 297 detenidos por ingerir alcohol en calles de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante este fin de semana fueron detenidas 28 personas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, con lo que suman 297 detenciones desde el inicio del operativo implementado para inhibir esta práctica. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es generar espacios cada vez más seguros para la población, por lo que este operativo responde también a una demanda constante de la ciudadanía.

“No es sólo la ingesta de alcohol, es todo lo que genera esa práctica alrededor: ambientes inseguros para niños, adolescentes y adultos, además de que en no pocas ocasiones tenían música hasta altas horas de la madrugada”, detalló. El funcionario recordó que la semana pasada sostuvo una reunión con vecinas y vecinos del poniente de Saltillo, quienes solicitaron reforzar este tipo de acciones en sus sectores.

Durante el operativo de este fin de semana se realizaron recorridos en las colonias Evaristo Pérez Arriola, Valencia, Andalucía, Isabel Amalia, Guayulera, San Nicolás de los Berros y Bellavista. Garza Félix indicó que se trata de un operativo permanente que acumula ocho fines de semana de aplicación y que se mantiene activo los viernes, sábados y domingos.

En los despliegues participan elementos de la Policía Municipal Preventiva y del Grupo de Reacción Sureste, además de que en algunas ocasiones se cuenta con el apoyo de otras corporaciones. El comisionado recordó que ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública representa una sanción de 40 UMAs, equivalente a 4 mil 600 pesos, además del arresto administrativo correspondiente.

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