Bajan riñas en Saltillo tras operativos de seguridad e inspección en colonias y bares: Miguel Ángel Garza

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Saltillo
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    Bajan riñas en Saltillo tras operativos de seguridad e inspección en colonias y bares: Miguel Ángel Garza
    Miguel Ángel Garza Félix dijo que en 8 semanas han sido detenidas 297 personas en Saltillo. MANUEL RDRÍGUEZ

Registran 28 detenidos durante el fin de semana en acciones coordinadas para inhibir faltas y delitos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó una disminución considerable en el número de riñas registradas en los distintos sectores de la capital durante el último fin de semana.

Miguel Ángel Garza Félix, titular de la dependencia, atribuyó esta tendencia a la continuidad de los operativos de prevención y a la supervisión constante sobre la ingesta de alcohol en la vía pública.

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“En tan solo este fin de semana tuvimos 28 detenidos, con estos 28 detenidos suman ya 297 en lo que va de 8 semanas”, precisó el funcionario municipal sobre las acciones operativas.

Garza Félix destacó que estas intervenciones responden a peticiones directas formuladas por vecinos de sectores como La Valencia, Andalucía y La Gloria, en la zona poniente de Saltillo.

Según explicó el comisario, en dichas colonias se detectó la presencia de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a altas horas, situaciones que derivaban frecuentemente en riñas comunitarias.

Respecto al perfil de los involucrados en estos altercados, el jefe policiaco detalló que han participado menores de edad, así como adultos de entre 18 y 35 años que terminan a disposición del Ministerio Público.

El Comisionado señaló que el incremento del calor y el consumo de alcohol suelen disparar las riñas y accidentes, aunque puntualizó que con la llegada del frío las personas se retiran más temprano de las calles.

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NO HABRÁ VACACIONES NI DESCANSOS EN ÉPOCA NAVIDEÑA

Asimismo, refirió que no habrá descansos ni vacaciones para el personal operativo de la Comisaría durante las próximas temporadas festivas y posada.

De forma paralela, las autoridades mantienen operativos de inspección en establecimientos nocturnos, los cuales ya derivaron en la clausura reciente del Bar Arizona, en el sector sur, y el bar El Dorado, en la zona norte.

En el caso del bar El Dorado, la clausura se ejecutó al carecer de extinguidores y medidas básicas de Protección Civil, además de las verificaciones de uso de suelo, aforos y la prevención de ingreso a menores o consumo de sustancias ilícitas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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