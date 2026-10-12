Suman 325 detenidos por beber alcohol en la vía pública en Saltillo

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    Suman 325 detenidos por beber alcohol en la vía pública en Saltillo
    La multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 4 mil 600 pesos. CORTESÍA

Las detenciones se realizaron en Provivienda, Virreyes Residencial y la Zona Centro

Ocho personas fueron detenidas durante el fin de semana en Saltillo por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, con lo que suman 325 arrestos desde el inicio del operativo implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en agosto de este año.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las detenciones más recientes se realizaron en las colonias Provivienda y Virreyes Residencial, así como en la Zona Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suma-307-detenidos-por-ingerir-alcohol-en-la-via-publica-FM23856982

Señaló que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el operativo se mantiene de manera permanente con el propósito de atender los reportes ciudadanos y prevenir conductas que afecten la tranquilidad en los espacios públicos.

“Estas acciones se realizan a solicitud de las mismas vecinas y vecinos, y buscan garantizar espacios más tranquilos y seguros para la comunidad”, expresó Garza Félix.

El funcionario agregó que, desde el arranque de estas acciones en agosto, las autoridades municipales han detenido a 325 personas por esta conducta. La sanción económica establecida es de 4 mil 600 pesos.

$!El objetivo del operativo es mantener espacios públicos más tranquilos y seguros.
El objetivo del operativo es mantener espacios públicos más tranquilos y seguros. CORTESÍA

Garza Félix también puso a disposición de la ciudadanía los canales para reportar a personas que consuman bebidas embriagantes en la vía pública: el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría al 844-893-09-09 y los grupos de WhatsApp de Seguridad.

La Comisaría reiteró el llamado a la población para utilizar estas vías de comunicación y contribuir a mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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