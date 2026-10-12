Suman 325 detenidos por beber alcohol en la vía pública en Saltillo

Ocho personas fueron detenidas durante el fin de semana en Saltillo por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, con lo que suman 325 arrestos desde el inicio del operativo implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en agosto de este año. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las detenciones más recientes se realizaron en las colonias Provivienda y Virreyes Residencial, así como en la Zona Centro.

Señaló que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el operativo se mantiene de manera permanente con el propósito de atender los reportes ciudadanos y prevenir conductas que afecten la tranquilidad en los espacios públicos. “Estas acciones se realizan a solicitud de las mismas vecinas y vecinos, y buscan garantizar espacios más tranquilos y seguros para la comunidad”, expresó Garza Félix. El funcionario agregó que, desde el arranque de estas acciones en agosto, las autoridades municipales han detenido a 325 personas por esta conducta. La sanción económica establecida es de 4 mil 600 pesos.

Garza Félix también puso a disposición de la ciudadanía los canales para reportar a personas que consuman bebidas embriagantes en la vía pública: el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría al 844-893-09-09 y los grupos de WhatsApp de Seguridad. La Comisaría reiteró el llamado a la población para utilizar estas vías de comunicación y contribuir a mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos de Saltillo.

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