Saltillo suma 307 detenidos por ingerir alcohol en la vía pública

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    Saltillo suma 307 detenidos por ingerir alcohol en la vía pública
    La estrategia busca reforzar la seguridad y prevenir alteraciones al orden público. CORTESÍA

Las detenciones forman parte del operativo permanente de seguridad

Como parte del operativo para inhibir la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 10 personas durante las acciones más recientes.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que con estas detenciones suman ya 307 personas aseguradas desde la implementación del operativo, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y prevenir conductas que puedan alterar el orden público.

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Las recientes detenciones se llevaron a cabo en las colonias Topochico, Zapalinamé y Zona Centro, donde los elementos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia para detectar a personas consumiendo bebidas embriagantes en espacios públicos.

Garza Félix señaló que las acciones se mantienen de acuerdo con las instrucciones del alcalde Javier Díaz González y aseguró que la corporación continuará con los operativos.

$!Los operativos se realizaron en Topochico, Zapalinamé y Zona Centro.
Los operativos se realizaron en Topochico, Zapalinamé y Zona Centro. CORTESÍA

El comisionado exhortó a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, debido a que esta conducta puede derivar en una sanción económica de 4 mil 600 pesos.

Explicó que el operativo tiene como finalidad mantener condiciones de seguridad en las calles y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia entre los habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/deja-operativo-contra-acrobacias-un-detenido-y-5-motos-aseguradas-en-saltillo-BJ23801707

“Seguimos trabajando en este tema justo como lo indicó el alcalde Javier Díaz González y no bajaremos la guardia”, señaló.

Agregó que las acciones continuarán en distintos sectores de la ciudad para inhibir esta conducta y fortalecer la seguridad.

“El operativo tiene un único objetivo: reforzar la seguridad en las calles de la ciudad para todas y todos”, puntualizó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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