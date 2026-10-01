Saltillo suma 307 detenidos por ingerir alcohol en la vía pública

Como parte del operativo para inhibir la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 10 personas durante las acciones más recientes. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que con estas detenciones suman ya 307 personas aseguradas desde la implementación del operativo, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y prevenir conductas que puedan alterar el orden público.

Las recientes detenciones se llevaron a cabo en las colonias Topochico, Zapalinamé y Zona Centro, donde los elementos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia para detectar a personas consumiendo bebidas embriagantes en espacios públicos. Garza Félix señaló que las acciones se mantienen de acuerdo con las instrucciones del alcalde Javier Díaz González y aseguró que la corporación continuará con los operativos.

El comisionado exhortó a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, debido a que esta conducta puede derivar en una sanción económica de 4 mil 600 pesos. Explicó que el operativo tiene como finalidad mantener condiciones de seguridad en las calles y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia entre los habitantes.

“Seguimos trabajando en este tema justo como lo indicó el alcalde Javier Díaz González y no bajaremos la guardia”, señaló. Agregó que las acciones continuarán en distintos sectores de la ciudad para inhibir esta conducta y fortalecer la seguridad. “El operativo tiene un único objetivo: reforzar la seguridad en las calles de la ciudad para todas y todos”, puntualizó.

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