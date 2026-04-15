Supera Mercadito Mejora las 520 ediciones en todo Coahuila; llega con descuentos a Saltillo

En esta ocasión, la jornada se realizó en la colonia Roma, en Saltillo , donde vecinos accedieron a alimentos y artículos esenciales a precios accesibles.

El programa Mercadito Mejora en tu colonia, impulsado por el Gobierno del Estado, ha superado las 520 ediciones en distintos puntos de Coahuila , con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a bajo costo.

De acuerdo con la información, el esquema inició en octubre de 2024 y, hasta ahora, ha beneficiado a más de 100 mil familias en la entidad, como parte de una estrategia para aliviar el gasto cotidiano.

El coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que este tipo de acciones buscan facilitar el acceso a productos básicos en distintas regiones.

“Este mercadito es una muestra del compromiso que tenemos. Queremos que nuestra gente pueda acceder a productos de calidad a bajo costo, para que su dinero rinda más y puedan invertir en lo que realmente necesitan en sus hogares. Vamos a seguir trabajando en equipo con la gente para llevar más beneficios a cada rincón del estado”, expresó.