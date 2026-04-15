Supera Mercadito Mejora las 520 ediciones en todo Coahuila; llega con descuentos a Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Supera Mercadito Mejora las 520 ediciones en todo Coahuila; llega con descuentos a Saltillo
    Gabriel Elizondo participó en la edición del Mercadito Mejora realizada en la colonia Roma, donde se ofrecieron productos a bajo costo. CORTESÍA

El programa ofrece productos básicos a bajo costo y ha alcanzado a más de 100 mil familias en Coahuila

El programa Mercadito Mejora en tu colonia, impulsado por el Gobierno del Estado, ha superado las 520 ediciones en distintos puntos de Coahuila, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a bajo costo.

En esta ocasión, la jornada se realizó en la colonia Roma, en Saltillo, donde vecinos accedieron a alimentos y artículos esenciales a precios accesibles.

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De acuerdo con la información, el esquema inició en octubre de 2024 y, hasta ahora, ha beneficiado a más de 100 mil familias en la entidad, como parte de una estrategia para aliviar el gasto cotidiano.

El coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que este tipo de acciones buscan facilitar el acceso a productos básicos en distintas regiones.

“Este mercadito es una muestra del compromiso que tenemos. Queremos que nuestra gente pueda acceder a productos de calidad a bajo costo, para que su dinero rinda más y puedan invertir en lo que realmente necesitan en sus hogares. Vamos a seguir trabajando en equipo con la gente para llevar más beneficios a cada rincón del estado”, expresó.

$!Según se ha informado, en ocasiones los productos se ofertan entre uno y diez pesos.
Según se ha informado, en ocasiones los productos se ofertan entre uno y diez pesos. CORTESÍA

El programa se mantiene activo en diferentes municipios, con jornadas itinerantes que buscan fortalecer el consumo local y el acceso a insumos esenciales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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