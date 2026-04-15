Recibe DIF Ramos Arizpe redondeo de la cadena Oxxo, en la ciudad de Monterrey

MONTERREY, N.L.- La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, participó en la entrega de recursos del programa “Cambio x Cambio”, iniciativa impulsada por la cadena comercial Oxxo que canaliza aportaciones sociales a proyectos de impacto comunitario. El acto se llevó a cabo en oficinas regionales en Monterrey, Nuevo León, donde se formalizó la asignación correspondiente al periodo enero–marzo de 2026.

Los fondos serán dirigidos a la adquisición de aparatos ortopédicos, así como al fortalecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), con el propósito de ampliar la cobertura y calidad de atención a personas con discapacidad en el municipio. ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN CRECIMIENTO Escalante Contreras subrayó que actualmente la UBR mantiene una operación constante con más de 150 terapias mensuales en áreas psicopedagógicas y de lenguaje, además de superar las 200 sesiones físicas de rehabilitación, lo que evidencia la creciente demanda de estos servicios. Destacó que este tipo de apoyos incide directamente en la calidad de vida de los beneficiarios, al facilitar su proceso de recuperación e inclusión.

La presidenta honoraria enfatizó que la obtención de este recurso es resultado de la coordinación entre la Dirección General del DIF, el área de voluntariado y los mecanismos de vinculación con la iniciativa privada, lo que permite consolidar alianzas estratégicas en favor de la población vulnerable. Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene una política permanente de gestión social orientada a fortalecer los servicios asistenciales, en línea con la directriz del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de impulsar acciones que generen beneficios tangibles para las familias de Ramos Arizpe.

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