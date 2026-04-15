Recibe DIF Ramos Arizpe redondeo de la cadena Oxxo, en la ciudad de Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 15 abril 2026
    Recibe DIF Ramos Arizpe redondeo de la cadena Oxxo, en la ciudad de Monterrey
    Teresita Escalante Contreras participó en la entrega de recursos del programa “Cambio x Cambio” en Monterrey. CORTESÍA

Recursos del programa Cambio x Cambio serán destinados a equipo ortopédico y mejoras en infraestructura de rehabilitación

MONTERREY, N.L.- La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, participó en la entrega de recursos del programa “Cambio x Cambio”, iniciativa impulsada por la cadena comercial Oxxo que canaliza aportaciones sociales a proyectos de impacto comunitario.

El acto se llevó a cabo en oficinas regionales en Monterrey, Nuevo León, donde se formalizó la asignación correspondiente al periodo enero–marzo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/retiran-techumbres-en-escuelas-de-ramos-arizpe-por-riesgo-de-colapso-MB20038895

Los fondos serán dirigidos a la adquisición de aparatos ortopédicos, así como al fortalecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), con el propósito de ampliar la cobertura y calidad de atención a personas con discapacidad en el municipio.

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN CRECIMIENTO

Escalante Contreras subrayó que actualmente la UBR mantiene una operación constante con más de 150 terapias mensuales en áreas psicopedagógicas y de lenguaje, además de superar las 200 sesiones físicas de rehabilitación, lo que evidencia la creciente demanda de estos servicios.

Destacó que este tipo de apoyos incide directamente en la calidad de vida de los beneficiarios, al facilitar su proceso de recuperación e inclusión.

$!Los fondos permitirán adquirir aparatos ortopédicos y mejorar la Unidad Básica de Rehabilitación.
Los fondos permitirán adquirir aparatos ortopédicos y mejorar la Unidad Básica de Rehabilitación. CORTESÍA

La presidenta honoraria enfatizó que la obtención de este recurso es resultado de la coordinación entre la Dirección General del DIF, el área de voluntariado y los mecanismos de vinculación con la iniciativa privada, lo que permite consolidar alianzas estratégicas en favor de la población vulnerable.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene una política permanente de gestión social orientada a fortalecer los servicios asistenciales, en línea con la directriz del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de impulsar acciones que generen beneficios tangibles para las familias de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Terapia

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durante la agenda se establecieron contactos con congresistas estadounidesnses para temas de cooperación regional.

Coahuila avanza en acuerdos de electromovilidad y colaboración con Texas en Washington
Autoridades municipales confirmaron que los horarios de venta de alcohol en Torreón no han tenido cambios.

Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio
El INE ajustó la convocatoria para la designación de la presidencia del organismo electoral en Coahuila.

Modifica INE convocatoria para que una mujer sea titular del organismo electoral en Coahuila
La convocatoria está dirigida a periodistas de prensa, radio, televisión y plataformas digitales con trabajos publicados en el último año en Coahuila.

Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026

En el lugar se detectaron restos de ramas y lama en distintas zonas del lago.

Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral
Cuadrillas municipales realizaron retiro de basura, deshierbe y mantenimiento en áreas verdes de Lomas Verdes y otros sectores de Saltillo.

Refuerzan limpieza y retiro de basura en Lomas Verdes, Saltillo
Por los cielos

Por los cielos
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico