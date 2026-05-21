Supervisa Alcalde rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico de Saltillo

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    Supervisa Alcalde rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico de Saltillo
    Las autoridades exhortaron a comerciantes, residentes y visitantes a tomar precauciones. CORTESÍA

Las obras son ejecutadas por la Dirección de Distrito Centro y Obras Públicas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de rehabilitación de banquetas que se ejecutan sobre la calle Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico de la ciudad, con el propósito de fortalecer la movilidad peatonal y brindar espacios más seguros, accesibles y funcionales para la población.

Las labores se desarrollan a través de la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, como parte de las acciones integrales de mejoramiento urbano impulsadas por la administración municipal.

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Durante el recorrido de supervisión, el Presidente Municipal exhortó a residentes, comerciantes y visitantes del primer cuadro de la ciudad a tomar las precauciones necesarias ante el desarrollo de estas obras en una de las vialidades con mayor flujo peatonal y vehicular del Centro Histórico.

La rehabilitación de banquetas se realiza en el tramo comprendido entre las calles Mariano Escobedo y Juan Aldama, abarcando una superficie aproximada de mil 300 metros cuadrados.

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Autoridades municipales informaron que la meta establecida para el Centro Histórico contempla la rehabilitación de cerca de 2 mil 500 metros cuadrados de aceras en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, como parte de un proyecto integral orientado a mejorar la infraestructura urbana y la imagen del sector.

$!Los trabajos de mejoramiento urbano se extenderán a otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.
Los trabajos de mejoramiento urbano se extenderán a otras vialidades del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

Asimismo, la Dirección de Distrito Centro dio a conocer que estas acciones se extenderán en los próximos días a otras vialidades del Centro Histórico de Saltillo.

A dichas obras se suma el programa de embellecimiento de fachadas que actualmente implementa el Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, preservar el valor histórico del sector y ofrecer mejores condiciones para residentes, comerciantes y visitantes.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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