Supervisa Alcalde rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de rehabilitación de banquetas que se ejecutan sobre la calle Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico de la ciudad, con el propósito de fortalecer la movilidad peatonal y brindar espacios más seguros, accesibles y funcionales para la población. Las labores se desarrollan a través de la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, como parte de las acciones integrales de mejoramiento urbano impulsadas por la administración municipal.

Durante el recorrido de supervisión, el Presidente Municipal exhortó a residentes, comerciantes y visitantes del primer cuadro de la ciudad a tomar las precauciones necesarias ante el desarrollo de estas obras en una de las vialidades con mayor flujo peatonal y vehicular del Centro Histórico. La rehabilitación de banquetas se realiza en el tramo comprendido entre las calles Mariano Escobedo y Juan Aldama, abarcando una superficie aproximada de mil 300 metros cuadrados.

Autoridades municipales informaron que la meta establecida para el Centro Histórico contempla la rehabilitación de cerca de 2 mil 500 metros cuadrados de aceras en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, como parte de un proyecto integral orientado a mejorar la infraestructura urbana y la imagen del sector.

Asimismo, la Dirección de Distrito Centro dio a conocer que estas acciones se extenderán en los próximos días a otras vialidades del Centro Histórico de Saltillo. A dichas obras se suma el programa de embellecimiento de fachadas que actualmente implementa el Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, preservar el valor histórico del sector y ofrecer mejores condiciones para residentes, comerciantes y visitantes.

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