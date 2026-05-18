Javier Díaz encabeza honores a la bandera en la primaria Juan R. Escudero de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria Juan R. Escudero, ubicada en la colonia Evaristo Pérez Arreola, donde participaron estudiantes, personal docente, directivo, así como madres y padres de familia. En el acto cívico se destacó la importancia de impulsar entre niñas y niños saltillenses hábitos relacionados con la educación, la convivencia familiar, el deporte, la cultura y el desarrollo integral, como parte de su formación académica y personal.

Durante su intervención, Javier Díaz González exhortó a las y los estudiantes a mantener metas personales y continuar esforzándose para alcanzar sus objetivos, tanto en el ámbito educativo como en su desarrollo individual. El presidente municipal resaltó la relevancia de fortalecer actividades que contribuyan a la promoción de valores, la disciplina y la participación activa dentro del entorno escolar y comunitario.

El director del plantel en el turno matutino, Saúl Rodríguez González, agradeció la visita de las autoridades municipales y destacó la importancia de impulsar actividades cívicas y de convivencia escolar entre la comunidad educativa.

En representación del alumnado participó la estudiante Grecia Judith Cedillo Morua, quien dirigió un mensaje a sus compañeras y compañeros durante la ceremonia. En el evento también estuvieron presentes la diputada local Rocío del Carmen Ramos Moncada; el regidor secretario de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; la directora del turno vespertino, María del Rosal Saucedo Rodríguez; además de personal docente y autoridades municipales.

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