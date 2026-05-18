Javier Díaz encabeza honores a la bandera en la primaria Juan R. Escudero de Saltillo

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    Javier Díaz encabeza honores a la bandera en la primaria Juan R. Escudero de Saltillo
    El alcalde exhortó a las y los alumnos a mantener metas personales y académicas. CORTESÍA

Autoridades subrayaron la relevancia de fortalecer la disciplina y los valores escolares.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria Juan R. Escudero, ubicada en la colonia Evaristo Pérez Arreola, donde participaron estudiantes, personal docente, directivo, así como madres y padres de familia.

En el acto cívico se destacó la importancia de impulsar entre niñas y niños saltillenses hábitos relacionados con la educación, la convivencia familiar, el deporte, la cultura y el desarrollo integral, como parte de su formación académica y personal.

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Durante su intervención, Javier Díaz González exhortó a las y los estudiantes a mantener metas personales y continuar esforzándose para alcanzar sus objetivos, tanto en el ámbito educativo como en su desarrollo individual.

El presidente municipal resaltó la relevancia de fortalecer actividades que contribuyan a la promoción de valores, la disciplina y la participación activa dentro del entorno escolar y comunitario.

$!Estudiantes de la primaria Juan R. Escudero participan en acto cívico encabezado por el alcalde
Estudiantes de la primaria Juan R. Escudero participan en acto cívico encabezado por el alcalde CORTESÍA

El director del plantel en el turno matutino, Saúl Rodríguez González, agradeció la visita de las autoridades municipales y destacó la importancia de impulsar actividades cívicas y de convivencia escolar entre la comunidad educativa.

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En representación del alumnado participó la estudiante Grecia Judith Cedillo Morua, quien dirigió un mensaje a sus compañeras y compañeros durante la ceremonia.

En el evento también estuvieron presentes la diputada local Rocío del Carmen Ramos Moncada; el regidor secretario de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; la directora del turno vespertino, María del Rosal Saucedo Rodríguez; además de personal docente y autoridades municipales.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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