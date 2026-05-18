‘Antes de que termine mayo operarán tres rutas alimentadoras en Saltillo’: Javier Díaz

El presidente municipal explicó que el trayecto responde de manera directa a las peticiones ciudadanas de diversos sectores que carecían de cobertura eficiente, buscando ofrecer alternativas viales reales para la población.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, anunció este lunes por la mañana la expansión del sistema de transporte urbano con el inicio de operaciones, el próximo 25 de mayo, de una nueva ruta alimentadora clave para el norte y sur de la ciudad.

“El 25 de mayo iniciamos con esta ruta alimentadora que, como ustedes han visto en la información, viene del sur hacia el norte de nuestro municipio, pasando por lugares donde la gente había solicitado el transporte público”, detalló Díaz González.

Según el desglose del alcalde, el itinerario recorrerá puntos estratégicos de alta demanda.

“Desde la Diana Laura, el bulevar Francisco I. Madero, Emilio Arizpe y luego la prolongación Urdiñola para incorporarse por el periférico Luis Echeverría hacia el norte”, apuntó.

La estrategia del Ayuntamiento capitalino contempla un despliegue acelerado para los próximos días.

“Antes de finalizar este mes tendremos funcionando las tres rutas alimentadoras para llegar a la mayor cantidad de población posible como opción de movilidad”, afirmó.

Respecto a los trayectos existentes, el edil señaló que muestran una tendencia positiva.

“Las rutas han estado creciendo paulatinamente; la segunda, que viene por Otilio González, entra al clúster hospitalario, el Centro y hacia La Minita, trayendo un poco más de pasaje diario”, dijo.

El mandatario local agregó que la aceptación se refleja en las estadísticas de abordaje.