‘Antes de que termine mayo operarán tres rutas alimentadoras en Saltillo’: Javier Díaz

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    ‘Antes de que termine mayo operarán tres rutas alimentadoras en Saltillo’: Javier Díaz
    Las rutas alimentadoras ya registran más de 2 mil pasajes diarios, cifra que podría incrementarse conforme más usuarios se adapten a los nuevos recorridos. OMAR SAUCEDO

Las nuevas rutas conectarán sectores del norte y sur, y buscan ampliar la cobertura del transporte público en la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció este lunes por la mañana la expansión del sistema de transporte urbano con el inicio de operaciones, el próximo 25 de mayo, de una nueva ruta alimentadora clave para el norte y sur de la ciudad.

El presidente municipal explicó que el trayecto responde de manera directa a las peticiones ciudadanas de diversos sectores que carecían de cobertura eficiente, buscando ofrecer alternativas viales reales para la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arrancara-nueva-ruta-rs-211-el-25-de-mayo-conectara-el-sur-con-el-norte-de-la-ciudad-HA20754333

“El 25 de mayo iniciamos con esta ruta alimentadora que, como ustedes han visto en la información, viene del sur hacia el norte de nuestro municipio, pasando por lugares donde la gente había solicitado el transporte público”, detalló Díaz González.

Según el desglose del alcalde, el itinerario recorrerá puntos estratégicos de alta demanda.

“Desde la Diana Laura, el bulevar Francisco I. Madero, Emilio Arizpe y luego la prolongación Urdiñola para incorporarse por el periférico Luis Echeverría hacia el norte”, apuntó.

La estrategia del Ayuntamiento capitalino contempla un despliegue acelerado para los próximos días.

“Antes de finalizar este mes tendremos funcionando las tres rutas alimentadoras para llegar a la mayor cantidad de población posible como opción de movilidad”, afirmó.

Respecto a los trayectos existentes, el edil señaló que muestran una tendencia positiva.

“Las rutas han estado creciendo paulatinamente; la segunda, que viene por Otilio González, entra al clúster hospitalario, el Centro y hacia La Minita, trayendo un poco más de pasaje diario”, dijo.

El mandatario local agregó que la aceptación se refleja en las estadísticas de abordaje.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/talento-de-la-salle-despega-a-la-nasa-AD20672604

“Se registran arriba de los 2 mil pasajes diarios, lo cual es un muy buen número que se espera incremente conforme la gente se acople al trayecto”, manifestó el alcalde.

Finalmente, Díaz González destacó los beneficios directos que perciben las familias con la interconexión al programa “Aquí Vamos Gratis” en el bulevar Venustiano Carranza y el Centro, lo que representa un ahorro sustancial en tiempo y recursos económicos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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