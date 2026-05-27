Crece fiebre futbolera en Saltillo con intercambio de estampitas

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, mantiene activas las jornadas de intercambio en diferentes sectores de la ciudad, iniciativa que ha reunido a seguidores del fútbol de todas las edades en un ambiente familiar y de convivencia.

La cuenta regresiva para el arranque del máximo torneo internacional de fútbol ya comenzó y en Saltillo la emoción se refleja en parques, centros comunitarios y espacios deportivos, donde decenas de aficionados se reúnen para completar sus álbumes de estampitas.

Las mesas de intercambio continuarán este jueves en el Centro Acuático de Mirasierra, ubicado sobre la calle 25, entre las calles 6 y 4, en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Para el viernes, la dinámica se trasladará al Centro Comunitario de la colonia Saltillo 2000, mientras que durante la Ruta Recreativa de este fin de semana también habrá espacio para el intercambio de estampas en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Luis Echeverría, de 9:00 a 11:30 horas.

Las actividades seguirán la próxima semana en distintos puntos de la ciudad: el lunes en el Biblioparque Sur, el martes en el Gimnasio Municipal y el miércoles en la explanada de la Presidencia Municipal, todos en horario vespertino.

Autoridades municipales destacaron que las jornadas han tenido una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, consolidándose como un punto de encuentro para aficionados que buscan piezas faltantes para completar sus colecciones y compartir la pasión por el fútbol.