Suspenden audiencia contra presunto autor intelectual de homicidio en hotel de Saltillo

Luis Carlos “N”, acusado de ser el autor intelectual de un homicidio cometido en un reconocido hotel de Saltillo, fue presentado ante un juez para continuar con el proceso en su contra.

Estaba programada la reanudación del juicio oral por el delito de homicidio calificado con ventaja, relacionado con los hechos ocurridos en 2018 al norte de la ciudad, donde perdió la vida Jesús David Ornelas.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo 12 de enero de 2026. De manera extraoficial se informó que la defensa del imputado solicitó renunciar al juicio y optar por un procedimiento abreviado.

El conflicto entre la víctima y el acusado se remonta a Ciudad Acuña, Coahuila, donde Luis Carlos “N” habría ingresado al domicilio de Jesús para robar bienes y dinero, lo que generó una denuncia.

Posteriormente, el presunto responsable citó a Jesús en Saltillo con el supuesto fin de pagarle lo robado. Rentó para él una habitación en un hotel ubicado en el periférico Luis Echeverría y la calle Nava, en la colonia República. Sin embargo, su verdadera intención —según las investigaciones— era privarlo de la vida.

Para ello, habría contratado a dos personas originarias de San Luis Potosí: Marcos Manzano y su hijo, quienes también se hospedaron en otra habitación del mismo hotel. A ambos se les habrían entregado 25 mil pesos como adelanto para que tocaran la puerta de la habitación de Jesús y lo agredieran con un cuchillo.

Tras cometer el crimen, los responsables escaparon en el vehículo de la víctima, un Volkswagen Jetta. Fueron detenidos más tarde por elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera a Monterrey, aparentemente cuando se dirigían a cobrar el resto del dinero pactado.

El presunto autor intelectual no fue capturado sino hasta el año 2023, cuando fue detenido junto con su pareja, Andrómeda Trinidad “N”.