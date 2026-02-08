Talento saltillense brilla en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió a los jóvenes músicos Ximena Fernanda Contreras Sánchez y Oliver Alan Pérez López, quienes fueron seleccionados para formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (Osinjuve), agrupación que inició recientemente su primera gira por el país. Durante el encuentro, el Edil reconoció el talento y la disciplina de ambos artistas, al tiempo que reiteró el respaldo del Gobierno Municipal para que continúen su formación y proyección en escenarios nacionales e internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Despliega Saltillo 17 cuadrillas para rehabilitar pavimento en toda la ciudad “Nos llena de orgullo que jóvenes saltillenses nos representen a nivel nacional e incluso internacional; cuentan con todo nuestro apoyo porque, en este ámbito en el que se desempeñan, son un ejemplo a seguir para toda nuestra juventud”, expresó Javier Díaz.

El alcalde subrayó que su administración mantiene una política activa de impulso a la cultura, las artes y el deporte, al considerarlas herramientas estratégicas para fortalecer el tejido social y construir comunidad. SELECCIÓN NACIONAL DE ALTO NIVEL La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México fue conformada a través de una convocatoria nacional que reunió a 300 jóvenes músicos; tras un proceso de selección especializado, únicamente 72 perfiles fueron elegidos, entre ellos los dos representantes de Saltillo. Ximena Fernanda, de 22 años, ejecutante de violonchelo, y Oliver Alan, de 18 años, trompetista, son estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, institución que ha consolidado una destacada formación artística en la región. Su incorporación a la Osinjuve representa no solo un logro individual, sino también un reconocimiento al nivel académico y musical que se desarrolla en Saltillo. CULTURA COMO EJE DE DESARROLLO SOCIAL Ambos jóvenes agradecieron el respaldo institucional y señalaron que representar a Saltillo en cada presentación es motivo de orgullo y compromiso. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, se sumó al reconocimiento y destacó que la ciudad cuenta con una sólida cantera artística que, con el acompañamiento adecuado, puede proyectarse profesionalmente.