Despliega Saltillo 17 cuadrillas para rehabilitar pavimento en toda la ciudad

Saltillo
/ 8 febrero 2026
    Despliega Saltillo 17 cuadrillas para rehabilitar pavimento en toda la ciudad
    Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan de manera simultánea en distintos sectores de Saltillo para rehabilitar el pavimento. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal acelera la atención de reportes ciudadanos y refuerza la seguridad vial en bulevares, colonias y sectores estratégicos

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un avance sostenido en los trabajos de rehabilitación de pavimento mediante la operación simultánea de 17 cuadrillas distribuidas en los distintos sectores de la ciudad, tanto en calles de barrios y colonias como en vialidades primarias de alto flujo vehicular.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ejecuta labores de reparación y rehabilitación en tramos con daños estructurales, hundimientos y desgaste del asfalto, con el objetivo de restablecer condiciones óptimas de rodamiento y reducir afectaciones a la movilidad urbana.

$!El programa “Aquí andamos” ha intervenido calles de colonias del sur, oriente y poniente de la ciudad, ampliando la cobertura territorial.
El programa “Aquí andamos” ha intervenido calles de colonias del sur, oriente y poniente de la ciudad, ampliando la cobertura territorial. FOTO: CORTESÍA

“En Saltillo trabajamos todos los días con maquinaria de vanguardia y personal especializado para incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito vehicular y reducir riesgos de accidentes para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público”, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que la coordinación operativa de las 17 cuadrillas permite ampliar la cobertura territorial, disminuir tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos y optimizar el ritmo de ejecución de las obras, lo que se traduce en vialidades más seguras y funcionales en menor plazo.

INTERVENCIÓN EN BULEVARES ESTRATÉGICOS

Las acciones con maquinaria especializada se han concentrado en arterias clave como el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, y Venustiano Carranza, al norte de la capital coahuilense, donde el alto flujo vehicular ha generado deterioro significativo en distintos puntos del pavimento.

$!El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a reportar daños en el pavimento a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.
El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a reportar daños en el pavimento a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”. FOTO: CORTESÍA

Javier Díaz señaló que estos trabajos se mantendrán de manera permanente en dichas vialidades y en otras avenidas principales, con la finalidad de garantizar mayor fluidez en el tránsito, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad urbana para familias y visitantes.

COBERTURA INTEGRAL EN TODOS LOS SECTORES

Bajo el programa “Aquí andamos”, brigadas municipales han intervenido en días recientes colonias del sur como Tierra y Libertad, Federico Berrueto Ramón, Lomas Verdes, Colinas de San Lorenzo, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, La Estrella y Hacienda Narro, entre otras.

En el sector oriente se realizaron trabajos en fraccionamientos como Misión Cerritos, El Toreo, Sierra Blanca, San José Oriente, Mirasierra, Loma Linda, Morelos, Puerta del Oriente, Gaspar Valdez y Colinas de Santiago.

$!Tecnología de punta se utiliza en las labores de bacheo.
Tecnología de punta se utiliza en las labores de bacheo. FOTO: CORTESÍA

Al poniente de la ciudad, las cuadrillas atendieron calles de Saltillo 2000, Satélite Norte, La Azteca, Valle Satélite, Valle de las Torres, Adolfo López Mateos, Valle de San Antonio, La Valencia, Pueblo Insurgente e Isabel Amalia Dávila.

Asimismo, se ejecutaron labores en vialidades como José Musa de León, Luis Donaldo Colosio, Eulalio Gutiérrez Treviño, bulevar Misión Santa Lucía, Moctezuma, Nazario S. Ortiz Garza, Museo del Desierto, además de distintos tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Emilio Carranza y Francisco I. Madero.

El programa también ha dado respuesta a reportes ciudadanos en los sectores norte y centro de la ciudad, reforzando un esquema de atención directa a las necesidades de la población.

$!El alcalde Javier Díaz también participa en las labores de bacheo.
El alcalde Javier Díaz también participa en las labores de bacheo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde subrayó que este esfuerzo integral no solo mejora la movilidad, sino que fortalece la imagen urbana, facilita el acceso a comercios, escuelas y centros de trabajo, y contribuye al desarrollo económico y social de la capital de Coahuila.

Para canalizar reportes relacionados con daños en el pavimento, el Gobierno Municipal mantiene disponible el asistente virtual “Saltillo Fácil” en el número 844-160-08-08.

