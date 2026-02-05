Abren convocatoria para la segunda generación del Centro de Escritores de Saltillo

La plataforma otorgará un estímulo de 40 mil pesos para la realización de una publicación, así como asesoría por parte de un escritor o escritora con trayectoria

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) acaba de publicar la convocatoria para integrar la segunda generación del Centro de Escritores de Saltillo, un proyecto que busca estimular la creación literaria en la ciudad.

Las personas solicitantes deberán ser mexicanos o extranjeros mayores de edad que puedan comprobar una residencia en Saltillo de al menos dos años, quienes podrán aplicar a esta residencia para trabajar un proyecto literario original.

Se concederán hasta cinco becas de 40 mil pesos —las cuales se distribuirán en cuatro pagos de 10 mil—, así como la asesoría de un tutor con destacada experiencia en el ámbito literario —con sesiones semanales e informes bimestrales— y se ofrecerá una residencia a un estudiante universitario para trabajar un proyecto, sin el apoyo económico pero con la asesoría.

Podrán participar en los géneros de poesía, narrativa, dramaturgia o ensayo y el proyecto deberá contemplar la escritura de una obra completa apegada a un plan calendarizado, recalcando que las becas se destinarán a la creación de obras nuevas, no a productos terminados antes de la emisión de la convocatoria.

Se evaluará la calidad, viabilidad, relevancia artística e impacto social y cultural de dicho proyecto, el cual se deberá inscribir antes del viernes 20 de marzo a las 14:00 horas. Tal proceso se realizará de manera presencial en la Coordinación de Literatura del IMCS en el Centro Cultural Casa Purcell, donde se entregará una USB con la información solicitada, que incluye datos personales, comprobante de domicilio, curriculum, muestra representativa del trabajo literario previo y el proyecto —con título, género, descripción, objetivos, extensión aproximada, cronograma de trabajo y metas—.

Los resultados se darán a conocer en las redes sociales del IMCS el 15 de abril, mientras que los productos de esta residencia se presentarán al público en diciembre de este año.

En la primera generación del Centro de Escritores de Saltillo fueron seleccionados Nazul Aramayo, Alan Argüello, Christian Martínez, Ángeles Dimas y Rogelio Rodríguez Cisneros, así como a la estudiante Natalia Camarillo Cisneros.

