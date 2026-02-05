Abren convocatoria para la segunda generación del Centro de Escritores de Saltillo

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) acaba de publicar la convocatoria para integrar la segunda generación del Centro de Escritores de Saltillo, un proyecto que busca estimular la creación literaria en la ciudad.

Las personas solicitantes deberán ser mexicanos o extranjeros mayores de edad que puedan comprobar una residencia en Saltillo de al menos dos años, quienes podrán aplicar a esta residencia para trabajar un proyecto literario original.

Se concederán hasta cinco becas de 40 mil pesos —las cuales se distribuirán en cuatro pagos de 10 mil—, así como la asesoría de un tutor con destacada experiencia en el ámbito literario —con sesiones semanales e informes bimestrales— y se ofrecerá una residencia a un estudiante universitario para trabajar un proyecto, sin el apoyo económico pero con la asesoría.