Talleres del DIF Saltillo abren con alta demanda

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Talleres del DIF Saltillo abren con alta demanda
    Las cuotas para participar en estos talleres van de 600 a 800 pesos, pero se aplican descuentos o condonaciones totales dependiendo del estudio socioeconómico. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Casi el 100% de los grupos ya se encuentra lleno; los cursos se fortalecen con el respaldo de empresarios y sociedad civil

El DIF Saltillo inició una nueva etapa de talleres productivos con una participación mayor a la prevista. Según informó el director del organismo, Roberto Cárdenas Zavala, el 98 por ciento de los grupos ya están completos y sólo quedan algunos lugares disponibles.

Los cursos están dirigidos principalmente a madres de familia que buscan una alternativa de ingreso. Mientras ellas se capacitan, maestras cuidadoras atienden a sus hijos dentro del mismo espacio, lo que permite su permanencia en las clases.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia familiar, el delito que más preocupa a Coahuila

Entre los talleres más solicitados se encuentran elaboración de chorizo, repostería y pastelería. Diariamente acuden alrededor de 300 personas a las instalaciones del DIF para recibir formación en distintos oficios.

Las cuotas van de 600 a 800 pesos, pero se aplican descuentos o condonaciones totales dependiendo del estudio socioeconómico. “La idea es que nadie se quede fuera por motivos económicos”, dijo Cárdenas.

El funcionario recordó que al inicio de la administración se creó una dirección específica para canalizar el apoyo de empresarios y sociedad civil, lo que ha permitido fortalecer los talleres y otros programas sociales. A través de estas colaboraciones, afirmó, se han entregado aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos y apoyos para cirugías de cataratas.

Cárdenas Zavala invitó a la población a registrarse en los talleres que aún cuentan con cupo y señaló que el propósito es extender este tipo de capacitaciones a más colonias y barrios de la ciudad.

Temas


Capacitación
programas sociales
Talleres

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!