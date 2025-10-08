Talleres del DIF Saltillo abren con alta demanda

El DIF Saltillo inició una nueva etapa de talleres productivos con una participación mayor a la prevista. Según informó el director del organismo, Roberto Cárdenas Zavala, el 98 por ciento de los grupos ya están completos y sólo quedan algunos lugares disponibles.

Los cursos están dirigidos principalmente a madres de familia que buscan una alternativa de ingreso. Mientras ellas se capacitan, maestras cuidadoras atienden a sus hijos dentro del mismo espacio, lo que permite su permanencia en las clases.

Entre los talleres más solicitados se encuentran elaboración de chorizo, repostería y pastelería. Diariamente acuden alrededor de 300 personas a las instalaciones del DIF para recibir formación en distintos oficios.

Las cuotas van de 600 a 800 pesos, pero se aplican descuentos o condonaciones totales dependiendo del estudio socioeconómico. “La idea es que nadie se quede fuera por motivos económicos”, dijo Cárdenas.

El funcionario recordó que al inicio de la administración se creó una dirección específica para canalizar el apoyo de empresarios y sociedad civil, lo que ha permitido fortalecer los talleres y otros programas sociales. A través de estas colaboraciones, afirmó, se han entregado aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos y apoyos para cirugías de cataratas.

Cárdenas Zavala invitó a la población a registrarse en los talleres que aún cuentan con cupo y señaló que el propósito es extender este tipo de capacitaciones a más colonias y barrios de la ciudad.