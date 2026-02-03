Taxista causa accidente y deja dos heridos, en Saltillo

Un taxista se metió en problemas con su pasajera y con la conductora de otro vehículo tras provocar un choque por alcance en la colonia La Florida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alondra y Correcaminos, donde fue necesaria la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos valoraron a dos mujeres; una de ellas era pasajera de un vehículo Nissan Versa que prestaba servicio de taxi.

El taxi circulaba de sur a norte sobre la calle Alondra, cuando el conductor no se percató de un tope. Al no realizar alto total, impactó por alcance a un vehículo Neon que circulaba a menor velocidad sobre la misma vía. Tras el impacto, la conductora afectada resultó herida, mientras que la pasajera del taxi presentó una crisis de histeria.

Fue necesaria la intervención de la ambulancia de la Cruz Roja para valorar a las afectadas, solicitando únicamente la conductora lesionada su traslado a una clínica particular.