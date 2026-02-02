Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un camión de personal cayó a un canal pluvial tras impactarse contra la caja de un tráiler que dio una vuelta prohibida en el entronque a Laredo–Salinas Victoria
Un tráiler dio una vuelta prohibida lo que ocasionó que su caja fuera impactada por una unidad de personal que tras el choque se precipitó hacia un canal pluvial con saldo de dos lesionados, en Nuevo León.
Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el entronque a Laredo-Salinas Victoria.
TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a oso de zona habitacional en Apodaca, Nuevo León
Los heridos son los conductores de ambas unidades que resultaron policontundidos.
De acuerdo con Protección Civil del estado, la unidad pesada dio una vuelta prohibida por lo que el camión de personal se impactó contra la caja lo que causó su caída hacia un canal pluvial de 4 metros aproximadamente.
Los lesionados fueron identificados como: Jorge Alejandro Cruz Xoxogo, de 23 años, conductor del camión de personal de la empresa Senda City.
El otro herido es Mauricio Valadez Llañez, de 51 años, quien conducía un tráiler Kenworth en color blanco.
A causa del percance la vialidad quedó afectada en ambos sentidos por lo que personal de tránsito implementó un operativo vial en la zona.