$!Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León

Un tráiler dio una vuelta prohibida lo que ocasionó que su caja fuera impactada por una unidad de personal que tras el choque se precipitó hacia un canal pluvial con saldo de dos lesionados, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el entronque a Laredo-Salinas Victoria.

Los heridos son los conductores de ambas unidades que resultaron policontundidos.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la unidad pesada dio una vuelta prohibida por lo que el camión de personal se impactó contra la caja lo que causó su caída hacia un canal pluvial de 4 metros aproximadamente.