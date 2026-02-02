Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León

México
/ 2 febrero 2026
    Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León
    Un tráiler realizó una maniobra prohibida en el entronque Laredo–Salinas Victoria y causó un choque que dejó dos conductores lesionados Fotos: cortesía
    Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León

Un camión de personal cayó a un canal pluvial tras impactarse contra la caja de un tráiler que dio una vuelta prohibida en el entronque a Laredo–Salinas Victoria

Un tráiler dio una vuelta prohibida lo que ocasionó que su caja fuera impactada por una unidad de personal que tras el choque se precipitó hacia un canal pluvial con saldo de dos lesionados, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el entronque a Laredo-Salinas Victoria.

Los heridos son los conductores de ambas unidades que resultaron policontundidos.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la unidad pesada dio una vuelta prohibida por lo que el camión de personal se impactó contra la caja lo que causó su caída hacia un canal pluvial de 4 metros aproximadamente.

$!Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León

Los lesionados fueron identificados como: Jorge Alejandro Cruz Xoxogo, de 23 años, conductor del camión de personal de la empresa Senda City.

El otro herido es Mauricio Valadez Llañez, de 51 años, quien conducía un tráiler Kenworth en color blanco.

A causa del percance la vialidad quedó afectada en ambos sentidos por lo que personal de tránsito implementó un operativo vial en la zona.

accidentes viales
Choques

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

