Taxista choca por alcance y proyecta camioneta contra auto estacionado, al norte de Saltillo

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    Taxista choca por alcance y proyecta camioneta contra auto estacionado, al norte de Saltillo
    El choque involucró a tres vehículos y dejó dos personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

El taxista presuntamente no alcanzó a frenar cuando una camioneta se detuvo ante el semáforo

Un taxista terminó con su vehículo prácticamente destrozado por no respetar su distancia de seguridad y chocó por alcance contra una camioneta que frenó ante el cambio de luz del semáforo, en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña, al norte de Saltillo.

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$!Tras el reporte, acudieron las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos.
Tras el reporte, acudieron las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió cuando Ricardo “N”, de 43 años, presuntamente no advirtió que la camioneta que circulaba delante de él había detenido su marcha, por lo que no alcanzó a frenar e impactó la parte trasera de la unidad.

Por la fuerza del golpe, la camioneta salió proyectada contra otro automóvil que también esperaba el cambio de luz del semáforo, lo que dejó daños materiales en los tres vehículos involucrados.

En el percance, una mujer que viajaba en la camioneta resultó lesionada, al igual que el taxista. Ambos requirieron atención médica.

$!Taxista choca por alcance y proyecta camioneta contra auto estacionado, al norte de Saltillo

Tras el reporte, acudieron las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias para determinar las responsabilidades por los daños y las lesiones.

$!El taxi quedó prácticamente destrozado tras impactarse contra una camioneta en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña.
El taxi quedó prácticamente destrozado tras impactarse contra una camioneta en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la magnitud de los destrozos, el taxi fue considerado pérdida total. López Saucedo deberá responder por los daños ocasionados y los gastos médicos, conforme a lo que determinen las autoridades y las condiciones de los seguros involucrados.

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