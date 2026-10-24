$!Taxista choca por alcance y proyecta camioneta contra auto estacionado, al norte de Saltillo

Un taxista terminó con su vehículo prácticamente destrozado por no respetar su distancia de seguridad y chocó por alcance contra una camioneta que frenó ante el cambio de luz del semáforo, en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña, al norte de Saltillo .

El accidente ocurrió cuando Ricardo “N”, de 43 años, presuntamente no advirtió que la camioneta que circulaba delante de él había detenido su marcha, por lo que no alcanzó a frenar e impactó la parte trasera de la unidad.

Por la fuerza del golpe, la camioneta salió proyectada contra otro automóvil que también esperaba el cambio de luz del semáforo, lo que dejó daños materiales en los tres vehículos involucrados.

En el percance, una mujer que viajaba en la camioneta resultó lesionada, al igual que el taxista. Ambos requirieron atención médica.