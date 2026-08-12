Taxista ignora semáforo y provoca choque en zona Centro de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un taxista habría ignorado la luz roja y terminó impactando contra otro vehículo en un cruce de la zona Centro de Saltillo
Un taxista fue señalado como probable responsable de un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el cruce de Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola, en la zona Centro de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría ignorado la luz roja del semáforo, provocando que su vehículo impactara de frente contra el costado derecho de un Nissan.
El automóvil afectado circulaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza y se incorporaba hacia Francisco de Urdiñola cuando ocurrió el choque.
A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que ninguno de los conductores requirió traslado a un hospital.
Al lugar acudieron representantes de las compañías aseguradoras de ambos vehículos para deslindar responsabilidades y determinar la cobertura de los daños materiales.