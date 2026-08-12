Taxista ignora semáforo y provoca choque en zona Centro de Saltillo

Un taxista fue señalado como probable responsable de un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el cruce de Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola, en la zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría ignorado la luz roja del semáforo, provocando que su vehículo impactara de frente contra el costado derecho de un Nissan.